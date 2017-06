Les Québécois se reprennent pour les vacances cette année

Les Québécois retrouvent le goût de l’aventure et leurs intentions de vacances cet été sont de partir plus loin, plus longtemps, alors que l’été 2016 avait été une année plus casanière, selon le CAA-Québec.

Au terme d’un sondage mené auprès de 1002 Québécois, il apparaît que seulement 12% des répondants comptent passer les vacances dans le confort du nid familial, comparativement à 17%, en 2016.



«Les gens se reprennent cette année, par rapport à l’an passé, qui a été une année plus tranquille», indique Pierre-Olivier Fortin, porte-parole au CAA-Québec.



Un peu plus de la moitié des répondants resteront au Québec, mais visiteront une autre région. Celles de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine sont les grandes gagnantes, et représentent 18% des destinations «favorites» prévues par les vacanciers québécois. Elles sont suivies de la Capitale-Nationale et la Montérégie.



Le sondage révèle aussi que les vacanciers seront plus nombreux à partir pour deux semaines et que le mois d’août est la période la plus populaire pour partir en vacances.



Selon le porte-parole, les gens ont plus de budget, aussi, comparativement à l’an passé. «Il y a moins de gens qui dépenseront 500$ et moins pour leurs vacances, mais il y en a plus qui prévoit dépenser entre 1000$ et 2000$», ajoute M. Fortin.



Il y a aussi une «certaine confiance» des voyageurs, selon le porte-parole, malgré l’arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis et des attentats terroristes qui surviennent un peu partout dans le monde. Les choix de vacances sont plutôt reliés à des raisons plus terre-à-terre, comme le budget, selon le porte-parole.



En effet, les États-Unis sont moins populaires depuis quelques années surtout à cause de la baisse du dollar canadien, rappelle le porte-parole. Néanmoins, cette destination demeure stable, comparativement à 2016.



Ce sont 11% des répondants qui comptent se rendre aux États-Unis, le Maine, le New Hampshire et le Vermont étant les trois états les plus populaires.



Un autre 11% compte rester au pays. L’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont les trois provinces qui seront le plus visitées par les Québécois.



Par ailleurs, prendre l’avion revient en force dans les modes de déplacements, alors que 22% des voyageurs comptent se déplacer ainsi, contre 16% en 2016. L’Europe remonte la pente, avec 8% des intentions, contre 5%, en 2016.