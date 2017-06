Philippe Couillard s’est dépassé. Questionné sur la capacité du Québec à faire son indépendance, il s’est fait prophète: la souveraineté entrainerait une décennie catastrophique pour le Québec. Rien de moins. Ce n’est pas la première fois qu’il s’amuse ainsi à peindre en noir l’avenir d’un Québec libre. Mais disons qu’il s’est surpassé. En devenant un pays, d’un coup, nous basculerons dans la pauvreté. Adieu les programmes sociaux! À l’entendre, on comprend que l’indépendance nous tiers-mondiserait.

Notre premier ministre ne sait plus quels malheurs nous annoncer pour nous détourner de l’indépendance. Demain, nous annoncera-t-il une pluie de sauterelles? Nous annoncera-t-il une suite de maladies mortelles? La souveraineté du Québec nous condamnerait-elle à une épidémie de peste bubonique? J’imagine déjà le titre du prochain manifeste fédéraliste: l’indépendance au temps du choléra. À moins que le Québec, en devenant un pays, se condamne à une éternelle guerre civile? Ne manquons pas d’imagination, il faut faire peur!

On pourrait croire que dès que notre premier ministre parle de l’indépendance, il perd la raison. C’est une hypothèse qu’on ne saurait exclure. C’est un fédéraliste pur et dur qui envisage de manière absolument traumatique toute rupture possible avec Ottawa. Alors dès qu’il peut, il en rajoute. On devine qu’il doit jouir mentalement de combattre ceux qui voudraient plonger le Québec dans un tel scénario apocalyptique. Philippe Couillard se rêve en héros terrassant une fois pour toute le monstre souverainiste.

Mais il se peut aussi que notre premier ministre, cette fois, se fasse stratège politique. Son manifeste constitutionnel de la semaine dernière a fait flop. Justin Trudeau ne veut pas en entendre parler, les provinces anglaises ne sont pas intéressées non plus. Il voulait peut-être avoir l’air d’un grand réformateur constitutionnel: il a l’air d’un provincial humilié, décalé du pays qu’il aime au-delà de toute raison. Alors il lui faut recentrer son propos et recommencer la guerre aux séparatistes. Il veut en finir au plus vite avec son dérapage constitutionnel.

Chose certaine, un homme qui parle ainsi n’est pas fidèle au Québec. Qu’un premier ministre fédéraliste s’imagine que notre peuple s’en tire mieux dans le Canada qu’à l’extérieur du Canada, ça va de soi. Mais qu’il l’imagine absolument incapable d’assumer son destin et condamné à la misère s’il est laissé à lui-même, c’est humiliant. Doit-on comprendre que le Québec ne doit sa prospérité qu’au Canada? Son propre génie n’y est pour rien? N’est-il pas en train d’accréditer cette idée populaire au Canada anglais que nous sommes un petit peuple assez médiocre qui pompe sans vergogne ses richesses? Il vient de se refaire des amis au Canada anglais.

Philippe Couillard ne croit pas en son peuple. Il l’humilie directement en le présentant comme une masse d’incapables seulement susceptibles d’avancer grâce à la béquille canadienne. C’est peut-être une stratégie efficace: un peuple qui doute de lui et de sa valeur ne voudra pas être maître de son destin: il voudra un protecteur, qui garantira artificiellement sa prospérité en échange de sa subordination. Normal que Philippe Couillard ne veuille pas de l’indépendance: c’est un chantre de la dépendance.