Pas facile d’être cycliste, ce printemps! La pluie, toujours la pluie, et on ne parle pas de petites bruines salvatrices après une journée à la chaleur pesante. Envie de motivation pour enchaîner les coups de pédales? Pourquoi par une inscription à un événement de cyclisme?

Jessica Bélisle a 27 ans. Elle a découvert le vélo de route à 24 ans. Depuis, elle a traversé le Canada à vélo trois fois (en 23, 21 et 18 jours), elle a battu un record mondial de vélo stationnaire (3019,1 km et 128 heures) et elle a grimpé sur le podium de plusieurs événements d’ultracyclisme.

«Je faisais du vélo comme ça, une vingtaine de kilomètres pour aller à l’école et me garder en forme, puis j’ai croisé une gang en vélo de route», me raconte l’étudiante à la maîtrise en mathématiques.

«Ils roulaient vraiment plus vite que moi! Ça avait l’air le fun», continue Jessica. Deux semaines plus tard, elle s’inscrivait à son premier Gran Fondo. 125 kilomètres plus tard, Jessica était devenue cyclovore. Photo courtoisie

Rouler avant tout

Jessica revient de son dernier défi coup de tête: le tour du Québec, lors duquel elle a parcouru environ 3000 kilomètres en dix jours, roulant sur le bitume de chacune des dix-sept régions administratives de la province.

La cycliste de Trois-Rivières a sans contredit des aptitudes physiques lui permettant d’enchaîner le volume, à répétition, sans trop se fatiguer. Mais elle porte aussi un amour réel pour l’ultracyclisme, qu’elle a découvert un peu par hasard.

«Après mon premier Gran Fondo, on m’a invité à faire de la compétition. J’ai adoré l’expérience, mais, à ma troisième course, j’ai chuté, partage Jessica. J’ai été ébranlée, incapable de remonter en selle. Ma première traversée du Canada en vélo a été une réponse à cette peur.»

Elle carbure depuis aux défis d’ultracyclisme. Plus la distance s’étire, plus la cycliste est heureuse.

Des défis accessibles

«Il y a toute sorte de cyclistes dans ces événements, mais il s’agit simplement de franchir la distance à son rythme, explique l’athlète de 27 ans. Comme en course à pied, certains participants s’entraînent sur le parcours et aspirent à battre un temps, alors que d’autres se concentrent à mouliner jusqu’à la ligne d’arrivée comme défi personnel»

La cyclovore assure que si on respecte son rythme, qu’on s’hydrate et qu’on s’alimente bien, le plaisir sera au rendez-vous: «L’ambiance est conviviale! On roule, on pousse ses limites, puis on mange ensemble, et on peut même prendre une bière.»

L’inscription à un Gran Fondo ou autre événement cycliste ne changera peut-être pas votre vie, comme cela a été le cas pour Jessica Bélisle, mais celle-ci risque de vous donner la dose de motivation supplémentaire pour sortir le vélo, lorsque les excuses — ou les millimètres de pluie — s’additionnent. Ce n’est pas le choix qui manque! À vos agendas.

Calendrier d’événements cyclistes 2017