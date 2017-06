Obtenir son juste dû lors d’un congédiement

Lorsque le salarié a un contrat de travail à durée indéterminée, et qu’il cumule plus de 3 mois de service continu dans l’entreprise, il doit recevoir un avis de fin d’emploi dont la durée dépendra de son ancienneté (article 82 Loi sur les normes du travail). S’il est congédié sans avis, le salarié a droit à une indemnité égale à l’avis qu’il aurait dû recevoir.

L’avis de départ représente donc une période obligatoire à laquelle vous avez droit avant de quitter votre emploi. Si l’employeur préfère que vous quittiez plus tôt, il devra vous donner un chèque représentant le salaire que vous auriez reçu durant cette «période obligatoire».

Le Code civil du Québec prévoit lui aussi le droit du salarié à recevoir un délai de congé lors de la cessation d’emploi. Toutefois, sans reprendre les standards minimums de la Loi sur les normes du travail, ce délai de congé est décrit comme devant être raisonnable. Il doit alors être d’une durée et d’un montant raisonnable, selon différents critères qui servent à son évaluation.

Chaque cas est un cas d’espèce qui dépend de plusieurs facteurs. Bien que le salarié bénéficie en tout temps des règles minimales imposées par les normes du travail, il est possible de se prévaloir d’un délai de congé au sens du Code civil du Québec, parfois plus généreux. En vertu du Code civil, on évalue l’avis de départ selon les critères suivants :