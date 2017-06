Parfait pour l'été avec quelques réserves

Montréalais d’origine haïtienne, le multi-instrumentiste Jowee Omicil fait principalement carrière en Europe. Comme le Festival approche, le voici avec une nouveauté à géométrie variable qui devrait apporter quelques flammèches, lors de son massage à l’Astral, le 1er juillet. Comme son illustre maître, le saxophoniste James Carter,

la comparaison s’arrête là. Jowee Omicil est saxophoniste soprano, altiste parfois chanteur et cornettiste. Certains diront que c’est beaucoup pour un seul homme, et ils auront parfaitement raison. En douze plages, l’artisan embrase beaucoup, avec plus ou moins de réussites.

D’un hommage au trompettiste Roy Hargrove à sur le pont d’Avignon



Pour ce Let’s Bash qui est tout le contraire de méchancetés, la table est imposante. Entouré de solides artisans comme le claviériste Jean-Philippe Dray, le guitariste Nenad Gajin ou le pianiste Jonathan Juron, il télescope des styles (Caribéen, Haïtien, jazz dansant, samba), avec clarté , sans véritablement nous émouvoir. Après deux écoutes, ce disque et les compositions seront très certainement supérieurs en concert, puisque le jeune homme semble avoir de l’énergie et un certain sens du spectacle. Si au saxophone soprano, la maitrise est bien présente, nous avons constaté que l’approche était assez linéaire, et, qu’il aurait dû écouter Sydney Bechet

ou notre ami Yannick Rieu

pour donner un peu plus de mordant à ses idées. Malgré ces critiques, tout est loin d’être mauvais. De One Note for Miles au très joli Pipillita, en passant par A Si Paré ainsi que Love & Honesty, l’architecture musicale se déploie avec vigueur et intelligence.

À découvrir et... méditons !