Plaidoyer pour une réforme de l’IVAC

Devant les ratés de l’IVAC qui font la manchette, tous les partis d’opposition réclament une réforme globale du régime d'indemnisation des victimes d'acte criminel.

Le Journal révélait hier le cas de Vital Bélanger, incapable de retourner au travail après avoir été sévèrement battu par des fiers-à-bras il y a deux ans. Il a subi 15 fractures durant l’agression et risque notamment l’amputation d’une jambe. Son histoire n’a pas convaincu la Direction de l’indemnisation des victimes d’acte criminel (IVAC) de le compenser financièrement.



«C’est un régime qui est rendu désuet par rapport à son fonctionnement», affirme sans équivoque la porte-parole en matière de justice du Parti québécois, Véronique Hivon, qui dénonce les «iniquités» du système en place. Son vis-à-vis de la CAQ abonde dans le même sens, Simon Jolin-Barrette militant pour une approche plus «simple» et «basée sur la réalités des victimes».



Québec solidaire s’est aussi positionnée pour une réforme. La ministre de la Justice a évité les questions dans les corridors de l’Assemblée nationale, mercredi, affirmant qu’elle ne commentait pas «les cas particuliers». Questionnée par Mme Hivon, Stéphanie Vallée a rappelé en chambre que l’IVAC était financé à la hauteur de 129,7 M$. Rien pour convaincre la CAQ.



«La ministre Vallée répond toujours la même chose. On a le régime au Québec qui est le plus généreux à l’intérieur du Canada. Ça on les a entendus ces lignes-là. Ce qu’il faut faire, c’est modifier le régime et l’adapter à la réalité des victimes», peste M. Jolin-Barrette.



«Détournement de fonds»

La CAQ et le PQ ont aussi exhorté le ministère de verser au Fonds d’aide aux victimes d’acte criminel (FAVAC) et au Fonds Accès Justice (FAJ) la totalité des sommes perçues en suramendes sur des contraventions, tels que prévu initialement.



Notre Bureau parlementaire révélait hier qu’en 2016-2017, le quart des 37,9 M$ touchés grâce à ces suramendes s’est retrouvé dans les coffres de l’État. Un «détournement de fonds», affirme Jolin-Barrette, une «taxe déguisée», déplore Hivon, qui se montrerait ouverte à diminuer le montant de la suramende sur les contraventions si elle ne va pas dans son entièreté aux victimes d’acte criminel.



Qui plus est, des surplus de quelque 40 M$ «dorment» dans le FAVAC, rappelle Mme Hivon, qui accuse le gouvernement de vouloir se servir de ces montants additionnels pour atteindre l’équilibre budgétaire, plutôt que de les verser aux victimes.



Stéphanie Vallée s’est défendue au Salon bleu, précisant que ces surplus permettaient de financer des initiatives locales qui ont représentés 1,5 M$ l’an dernier, soit... 3,75% des surplus accumulés.