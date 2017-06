Roland-Garros : Gabriela Dabrowski et Rohan Bopanna en finale du double mixte

La Canadienne Gabriela Dabrowski a atteint la finale de l’épreuve de double mixte aux Internationaux de France, mercredi à Paris, en compagnie de son partenaire indien Rohan Bopanna.

Dabrowski et Bopanna ont vaincu le duo formé par la Tchèque Andrea Hlavackova et le Français Édouard Roger-Vasselin en deux manches de 7-5 et 6-3.

Un premier service efficace a notamment permis à Dabrowski et Bopanna d’atteindre l’étape ultime. Ils ont effectivement placé 75 % des balles lors d’une première mise en jeu, remportant ainsi 34 points dans de telles circonstances.

Septièmes têtes de série à Roland-Garros, Dabrowski et Bopanna ont écarté les troisièmes favoris de la compétition.

En finale, l’Allemande Anna-Lena Groenefeld et le Colombien Robert Farah, qui ne figurent pas parmi les têtes de série, seront les adversaires à battre.