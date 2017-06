Stefan Leblanc et le Rocket: un «match» parfait

MONTRÉAL | À première vue, Stefan Leblanc et le Rocket de Laval étaient faits pour s’entendre.

Jamais repêché, le défenseur de 21 ans a fait son stage junior dans la Ligue de l’Ontario, avec les Wolves de Sudbury et les Steelheads de Mississauga, mais il est toujours demeuré fidèle à ses racines canadiennes-françaises.

D’avoir apposé sa signature à un contrat d’un an avec le club-école du Canadien de Montréal, plus tôt cette semaine, a donc son pesant d’or pour le jeune hockeyeur.

«Je suis Canadien-Français. J’en connais donc beaucoup au sujet de l’organisation et de son histoire. Je suis enthousiaste d’aboutir dans un nouveau marché, à Laval», a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique avec TVA Sports, mercredi.

«Je n’ai pas toujours aimé qu’une seule équipe, mais lorsque j’étais dans les Maritimes, ce sont les matchs du Canadien que nous regardions à la télévision. Ce sont eux que les gens aiment encourager là-bas.»

D’ailleurs, M. Leblanc, le père, est lui-même un grand partisan du Tricolore aux dires de son fils.

«Mon père est encore plus excité que moi! Il m’a dit que je pouvais laisser faire l’argent et me faire payer en abonnements de saison!», a-t-il laissé entendre, en s’éclatant de rire.

Fier de ses racines

Né à Halifax, Leblanc et sa famille ont mis le cap sur Oakville, en Ontario, alors qu’il avait 4 ans. Il a fréquenté des écoles dans la langue de Molière.

«J’ai toujours fait mes classes en français. Même quand j’ai été repêché par Sudbury, j’ai demandé à ce qu’on m’encadre en français», a raconté Leblanc, auteur de 37 points en 66 parties avec les Steelheads, l’an dernier.

«C’était important pour moi de demeurer un Canadien-Français.»

Les Canadiens déménageront leur filiale de la Ligue américaine à Laval dès l’automne et, il va sans dire, les francophones ne seront pas de refus dans un marché qui a déjà l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dans sa cour.

C’est donc un premier contrat professionnel qui tombe à point pour Leblanc.

«C’est une belle opportunité de jouer dans un marché canadien. En plus, l’amphithéâtre sera parmi les plus beaux de la Ligue américaine, a-t-il dit. Je veux imposer mon style de jeu et faire de mon mieux pour aider l’équipe. Mon objectif est vraiment de faire ma place avec le Rocket.»

Dans la mire de Timmins et Bergevin

Flanqué de son personnel de décideurs, le directeur général Marc Bergevin a fait le voyage à Windsor dans le cadre de la Coupe Memorial. Il avait été en contact avec l’agent de Leblanc, qui a atteint la finale de la Ligue de l’Ontario face aux Otters d’Érié.

Ces derniers ont triomphé en cinq matchs, mais Leblanc s’est démarqué en terminant les éliminatoires au deuxième rang des défenseurs des siens avec 11 points en 20 parties.

Bergevin a pris note.

«Pendant la finale de la Ligue de l’Ontario, mon agent m’a dit qu’il y avait de l’intérêt de la part du Canadien. Il a parlé à Trevor Timmins et j’ai rencontré Marc Bergevin par la suite», a-t-il raconté.

Leblanc se décrit comme un arrière responsable aux deux extrémités de la patinoire.

«Je suis très reconnaissant envers mes entraîneurs, qui m’ont donné de précieux conseils tout au long de l’année pour me permettre d’améliorer mon jeu.»

Il est conscient qu’il devra faire ses preuves pour espérer gravir les échelons dans les rangs professionnels.

«J’ai signé un contrat à sens unique (LAH). C’est à moi de faire ce que je peux pour être régulier. J’ai des objectifs, mais je suis concentré sur l’équipe.»

Leblanc sera au camp de développement du Canadien, en juillet. Il avait déjà été invité au camp des recrues des Sénateurs d’Ottawa en 2014.