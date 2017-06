«Stroll est bien encadré chez Williams» –Valtteri Bottas

Valtteri Bottas ne s’attendait pas à ce que les premiers tours de roue de Lance Stroll en F1 soient de tout repos.

Appelé à commenter le comportement du jeune Québécois, qui devait être initialement son coéquipier en 2017, le pilote finlandais n’est pas prêt à lui lancer la pierre.

«Ce n’est jamais facile pour un pilote d’accéder à la F1, souligne-t-il. Et dans son cas, c’est encore pire. Il n’a que 18 ans et les voitures sont beaucoup plus performantes.

«Disons qu’il n’a pas choisi la bonne année pour faire ses débuts.

«Ce n’est jamais facile pour une recrue d’affronter de grands pilotes, les meilleurs du monde, qui ont beaucoup d’expérience.

«Il faut lui laisser du temps et être patient avant de porter un jugement à son égard.»

Bottas prétend que Stroll est bien entouré au sein de son équipe.

«Je connais bien l’environnement chez Williams. Il est bien encadré et ses dirigeants ont l’habitude de faciliter le travail des jeunes pilotes. Je suis passé par là.»

C’est avec cette écurie qu’il avait entamé sa carrière en F1 il y a quatre ans.

Deux podiums consécutifs

Bottas se présente à Montréal débordant de confiance, lui qui a accédé au podium (deux troisièmes places) lors des deux dernières présentations du Grand Prix du Canada.

«C’est un circuit que j’affectionne, dit-il, mais il faut un équilibre parfait de la voiture pour obtenir un bon résultat.

Fort de sa victoire en Russie, le Finlandais occupe actuellement le troisième rang au classement des pilotes après les six premiers Grands Prix de la saison avec une récolte de 75 points. Son coéquipier Lewis Hamilton (104) et le meneur, l’Allemand Vettel (129), qui compte trois gains en 2017, le devancent au tableau.

Premier virage redouté

Comme tous les pilotes inscrits au Grand Prix du Canada, Bottas prétend que les nouvelles monoplaces, plus performantes, vont rouler un peu plus vite au Circuit Gilles-Villeneuve.

«Ce n’est pas les longues lignes droites, prétend-il, qui vont améliorer nos chronos, mais surtout le fait que nous allons freiner plus tard avant d’aborder certaines courbes.

«Je redoute aussi le premier virage au départ avec nos voitures plus larges. Ça risque de jouer dur...»