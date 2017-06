[VIDÉO] Un match de hockey décrit en finnois, ça sonne comme ça

Les amateurs de hockey ont certainement tous déjà vu le spectaculaire arrêt plongeant du gardien des Predators lors du quatrième match de la finale de la Coupe Stanley. Mais ont-ils entendu la séquence en finnois?

Déjà que la séquence est très impressionnante, le commentateur finlandais enthousiasmé, Antti Makinen, en ajoute une couche.

Même si on ne comprend que les mots «Crosby» et «Rinne! Pekka Rinne!», on sait qu'il fait un bon travail juste à l'entendre.

D'ailleurs, Rinne, lui-même finlandais, a confié au NHL.com que le commentateur l'a qualifié de «Tarzan jaune».

La plupart des joueurs des Predators ont eu la même réaction que vous: un grand sourire s'est affiché sur leur visage, et certains se sont esclaffés.