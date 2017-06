Un premier test contre Marc Trestman

Après avoir trimé dur à l’entraînement au cours des derniers jours, les joueurs des Alouettes de Montréal sont maintenant prêts à amorcer leur calendrier préparatoire, jeudi, à Toronto.

La formation montréalaise affrontera les Argonauts, qui sont maintenant dirigés par deux visages bien connus des partisans des Alouettes, soit l’entraîneur-chef Marc Trestman et le directeur général Jim Popp.

La rencontre de jeudi offrira la chance à plusieurs recrues de démontrer leur savoir-faire.

«Je me sens très bien à l'approche du match. J'ai beaucoup appris depuis le début du camp et j'ai hâte de démontrer ce dont je suis capable sur le terrain et de saisir cette opportunité», a mentionné le premier choix des Alouettes au plus récent repêchage canadien, Fabion Foote, par voie de communiqué.

«Ma famille est originaire de Toronto et plusieurs de mes amis sont de l'Université McMaster. Je m'attends à avoir beaucoup de mes proches dans les estrades», a ajouté le plaqueur défensif.

Il s’agira également d’une soirée bien spéciale pour l’ailier rapproché Oumar Touré. L’ancien du Vert & Or de l’Université Sherbrooke, choisi en huitième ronde au dernier encan, attend ce moment depuis longtemps.

«Je suis très fébrile, a-t-il souligné après l’entraînement de mercredi. C'est comme un rêve pour moi et je pense à ce moment depuis mon jeune âge. Bien sûr, je suis nerveux et je veux bien faire. C'est cette adrénaline qui te pousse à bien performer.»

«J'aurai fort probablement quelques membres de ma famille au match, mais la majorité de mes proches écouterons la rencontre à la radio», a-t-il mentionné.

La troupe de l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine poursuivra son calendrier présaison la semaine prochaine alors que le Rouge et Noir d’Ottawa sera en ville, jeudi. Le début de la saison est prévu le jeudi 22 juin, à Montréal, contre les Roughriders de la Saskatchewan.