Un schéma adapté

Avec l’absence de sept joueurs dont plusieurs partants, l’Impact doit trouver de nouvelles idées pour affronter la meilleure équipe de l’Association Ouest, le Sporting de Kansas City, samedi.

Ainsi, depuis deux jours on a délaissé le 4-3-3, qui a bien fonctionné, pour une formation à cinq défenseurs.

«Le schéma est cohérent avec le niveau du personnel de joueurs que l’on a, a confié l’entraîneur adjoint Wilfried Nancy. L’avantage qu’il y a, c’est que ça donne une bonne flexibilité au niveau de ce que l’on peut faire pour attaquer ou défendre.

«On va essayer et on va voir si on va jouer comme ça ou si on va jouer avec un quatuor défensif. On veut voir si les joueurs sont à l’aise.»

Adaptation

Un tel changement nécessite une adaptation et Nancy soutient que le personnel d’entraîneurs a aimé ce qu’il a vu.

«C’est intéressant, les joueurs comprennent les petits détails de ce système. Les séances sont filmées et on va faire un retour avec les joueurs et le personnel.

«On a la chance d’avoir des joueurs qui sont flexibles selon la façon dont on veut jouer, c’est une option qu’on n’avait pas avant.»

Chris Duvall a confirmé que ça devrait fonctionner pour tout le monde.

«En jouant aussi longtemps que nous l’avons fait, on a vu passer pas mal tous les types de formation.

«C’est un système dans lequel nous pouvons tous être à l’aise, mais c’est nouveau pour ce groupe de joueurs.»

Meilleure protection

Duvall a ajouté qu’un tel schéma offre une meilleure couverture défensive contre une équipe assez insistante comme le Sporting.

«Ça ne change pas grand-chose défensivement puisque Marco vient déjà nous prêter main-forte.

«On va aussi avoir plus de gars dans l’axe pour défendre les centres, ce qui nous offre une meilleure protection.»

L’arrière droit va toutefois s’offrir un bon entraînement cardiovasculaire si on opte pour ce schéma.

«En jouant un poste hybride entre le défenseur et l’ailier, il y a moins de responsabilités et il y a plus d’impact quand tu es impliqué.

«Ça implique beaucoup plus de course parce qu’on s’attend à ce que l’on appuie l’attaque comme un ailier tout en nous repliant défensivement.»

Bon pour l’attaque

Ignacio Piatti aime ce changement dans les circonstances. Il estime que les attaquants auront plus de liberté.

«Mauro a voulu jouer avec cinq défenseurs et deux milieux de terrain. C’est bon pour moi et Ballou [Tabla], parce qu’on est un peu plus libres pour attaquer.»

L’Argentin soutient qu’il y aura peu de différence dans la moitié du terrain appartenant au Sporting.

«C’est un peu différent défensivement, mais offensivement ça ne change rien parce que Duvall et Lovitz vont attaquer normalement.»