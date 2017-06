Une belle petite soupe d’été?

Ce n’est pas parce que le beau temps se pointe le bout du nez qu’il faut s’empêcher de prendre nos délicieux petits bols de soupe, au début de chaque repas.

Les Québécois adorent la soupe, c’est bien connu. Et quand le temps tourne au beau, on peut manger des soupes fraîches ou glacées. Oui, vraiment, glacées! Avec des glaçons dans le bol pour donner du tonus à une soupe un peu légère ou pour diluer une soupe plus épaisse. La beauté de ces soupes estivales est que l’on peut les servir dans des bols, des verres ou des verrines. Mais on peut aussi faire d’amusantes présentations si on utilise pour les garnir de belles herbes fraîches, des ­petits dés de légumes et même des fleurs.

Cette semaine, étonnez vos amis avec une soupe froide de melons à l’aneth. Servie avec des billes de mozzarella, vous aurez une entrée des plus originales pour vos festins.

Et pour ceux qui préfèrent les légumes, l’asperge, avec ses délicats arômes, demeure le ­légume parfait pour les soupes froides. Une mini-salade de fleurs et d’herbes fraîches apportera couleur et piquant à votre soupe.

Soyez inventifs tout au long de l’été.

Soupe froide de melons à la mozzarella

Photo courtoisie

Une entrée colorée et rafraîchissante pour le reste de l’été. Pour encore plus de fraîcheur, il est conseillé d’utiliser des bols froids pour les soupes.

Portions : 4

4 Préparation : 25 min

25 min Réfrigération : 2 heures

Ingrédients

1 petit melon d’eau, pelé, et en dés

1 petit cantaloup, pelé, et en dés

60 ml (¼ tasse) de jus d’orange

1 c. à s. de jus de citron

2 c. à s. d’aneth, finement haché

½ c. à t. de piment séché

2 c. à s. de vinaigre balsamique blanc

225 g de billes de fromage mozzarella, égouttées

1 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

Sel et poivre

Méthode

1. Dans le bol d’un mélangeur électrique, mélanger les dés de melon d’eau et de cantaloup. Incorporer le jus d’orange, l’aneth, le piment et enfin le vinaigre balsamique blanc. Verser dans un bol et réfrigérer 2 heures.

2. Dans des verres ou des bols, ­répartir les billes de mozzarella. Saler et poivrer. Verser la soupe de fruits par-dessus. Arroser de quelques gouttes d’huile d’olive et servir.

Soupe froide d’asperges aux herbes fraîches

Photo courtoisie

Les asperges blanches peuvent être remplacées par des ­asperges vertes. Très élégante, cette entrée froide sera toujours la bienvenue sur les tables.

Portions : 6

6 Préparation : 20 min

20 min Cuisson : 15 minutes

15 minutes Réfrigération : 2 heures

Ingrédients

1 L (4 tasses) de bouillon de légumes

450 g (1 lb) d’asperges blanches, pelées et coupées en tronçons

1 pincée de muscade

125 ml (½ tasse) de crème à fouetter

1 barquette de mélange de pousses et de fleurs

2 c. à s. d’huile de noisette

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une casserole, porter le bouillon de légumes à ébullition. Ajouter les asperges et cuire environ 10 minutes. Égoutter les asperges en conservant le bouillon de cuisson.

2. Dans un mélangeur électrique, mélanger par intervalles, 2 minutes, les asperges, et 500 ml (2 tasses) de bouillon de cuisson. Saler et poivrer. Ajouter la muscade. Ajouter plus de bouillon si nécessaire pour obtenir une texture lisse. Verser dans un bol et réfrigérer 2 heures.

3. Dans un bol, au fouet électrique, battre la crème à fouetter avec une pincée de sel et de poivre, jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes. Retirer la soupe du réfrigérateur et y incorporer lentement la crème fouettée. Verser dans des bols froids. Garnir de pousses et de fleurs. Arroser d’un filet d’huile de ­noisette. Servir immédiatement.