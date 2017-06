Valérie Chiasson heureuse de retrouver le circuit Gilles-Villeneuve

MONTRÉAL - Dans le monde de la course automobile depuis de nombreuses années, Valérie Chiasson y va à son rythme et dans son cas, c’est la pédale au plancher.

Âgée de 28 ans, la jeune femme de Repentigny a présentement un volant en Europe dans la série Porsche GT3 Challenge Benelux. Elle n’allait toutefois pas rater une nouvelle occasion, en marge du Grand Prix du Canada de Formule 1, de courir sur le circuit Gilles-Villeneuve.

«Quand tu grandis dans la région de Montréal, tu rêves du jour où tu piloteras sur le circuit Gilles-Villeneuve, a indiqué Chiasson, mercredi, lors d’une généreuse entrevue. Pour moi, c’est le "top"!»

La pilote en sera, ce week-end, à sa quatrième présence sur le circuit montréalais. En 2015, elle en avait impressionné plusieurs en grimpant sur la troisième marche du podium à l’issue d’une épreuve de la Coupe Nissan Micra. Cette fois, elle participera à la course de la série Porsche GT3.

Des environnements différents

Plus tôt cette saison, la Québécoise a fait la connaissance du circuit Spa-Francorchamps, en Belgique, puis elle a adoré la piste de Zandvoort, aux Pays-Bas. Elle s’est ensuite retrouvée à Monaco, mais c’était plutôt pour brasser des affaires et prononcer des discours à l’extérieur de la piste.

«Un jour, j’espère piloter à Monaco», a affirmé celle qui est également à la tête de trois sociétés distinctes, dont VCE Auto Marketing dans le domaine du multimédia automobile.

Les circuits de Formule 1 ont évidemment un cachet particulier, mais Chiasson adore aussi les pistes se retrouvant dans des environnements différents.

«À Montréal, c’est sur une île, c’est spécial, a-t-elle mentionné. Il y a aussi le centre-ville qui n’est pas très loin. Sur la piste, c’est un circuit où on peut voir la qualité du pilotage et où l’expérience fait une différence.»

Devant papa et maman

Chiasson se souvient elle-même avoir assisté plusieurs fois au Grand Prix du Canada durant son adolescence. Elle n’est pourtant pas issue d’une famille aimant la course automobile.

«J’y allais avec des amies, mon père nous laissait au métro», se rappelle-t-elle.

La fillette aimait beaucoup Kimi Raikkonen et Juan Pablo Montoya au moment où ils étaient coéquipiers pour l’écurie McLaren.

Avec les années, la famille Chiasson a évidemment pris plaisir à suivre la jeune Valérie dans sa carrière. Pour le week-end, son père Denis et sa mère Lorraine ont déjà leurs billets.

«Mes parents n’ont pas l’occasion de me voir courir en Europe, a reconnu la pilote québécoise. Ils me verront donc sur la piste pour la première fois cette année.»

Un monde «macho»

MONTRÉAL - Valérie Chiasson n’a pas la langue dans sa poche et elle ne se cache pas pour dire que le machisme demeure bien présent dans le monde de la course automobile.

«Étrangement, il y a plus d’amateurs qui me suivent qu’avant, mais je le sens plus que dans le passé. Il y a de la jalousie et ça reste un monde "macho". Je reçois des commentaires assez spéciaux. Il y a encore de la sensibilisation à faire», croit-elle.

La Québécoise indique notamment avoir rencontré un jeune pilote aux Pays-Bas, il y a quelques semaines. Tentant d’obtenir quelques conseils auprès du garçon, il s’est alors moqué d’elle.

«Je n’accepte pas le manque de respect et le sexisme est inacceptable», dit la femme engagée dans la série Porsche GT3 Challenge Benelux, en Europe.

En se prononçant de la sorte, Chiasson espère servir d’inspiration pour les jeunes filles.

«Si je n’avais pas ce caractère-là, je ne serais pas rendue où j’en suis aujourd’hui», suggère-t-elle.