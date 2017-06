10 activités à faire durant la F1

Festival Grand Prix sur Crescent Photo Courtoisie Depuis toujours, la rue Crescent est un classique à ne pas manquer durant les festivités du Grand Prix. Au programme: compétition d’arrêt aux puits, défilé de mode, spectacles, kiosques de bières, de mode et de bouffe ainsi qu’expositions de voitures et motocyclettes. Attendez-vous à voir beaucoup, beaucoup de monde.

La Terrasse Belvédère Vodka au Vieux-Montréal Photo Courtoisie La nouvelle Terrasse Belvédère Vodka sera installée entre l’Auberge Saint-Gabriel et le restaurant Le Vieux-Port Steakhouse sur la rue Saint-Gabriel. On parle même d’y installer une piscine temporaire, dans laquelle, il sera possible de faire une saucette, si Dame Nature le permet. Beaucoup de brunchs- partys arrosés de champagne y sont prévus!

Formule Peel sur la rue Peel Photo Courtoisie Oubliez votre voiture et admirez les bolides de luxe au centre-ville. C’est l’occasion de vivre la fièvre du Grand Prix, car la rue Peel devient réservée aux piétons et déborde de magnifiques terrasses, de magasins de luxe et de restaurants. Le Ferreira, le Vasco de Gama ou encore le Soubois vous attendent les bras ouverts. On y attend plus de 400 000 visiteurs.

Festival Mural en place sur le boulevard Saint-Laurent

La Main sera aussi très achalandée, puisque le Festival Mural sera lancé en même temps que le Grand Prix. Ce festival d’art urbain offre la chance aux visiteurs d’assister à la création de murales en direct, à des spectacles, des conférences, des expositions et de multitudes d’activités. À noter que le boulevard Saint-Laurent sera complètement fermé à la circulation automobile.

GP Tiki Brunch aux Terrasses Bonsecours Photo Courtoisie Les Terrasses Bonsecours sont aussi de la partie! Leur brunch party est toujours très attendu et samedi aura lieu le Tiki Brunch sous une ambiance de fête hawaïenne. La musique sera assurée par le populaire DJ YO-C. Des bouchées et cocktails fruités seront servis aux invités.

La Place du 50e au centre-ville

En plein cœur du centre-ville, le square Dorchester deviendra La Place du 50e, question de souligner le 50e anniversaire du Grand Prix du Canada. Plusieurs activités gratuites et familiales auront lieu dans le parc. Il y aura même une piste de go-kart pour les pilotes amateurs.

Pit Stop Challenge des Célébrités Photo Courtoisie Qui veut voir des vedettes? Le public est convié au Pit Stop Challenge des célébrités, à partir de jeudi midi, sur la rue Crescent. Celles-ci devront s’affronter aux changements rapides de pneus, en équipe, sur de vraies voitures de course. Le Pit Stop Challenge Celebs comptera sur la participation de Bruny Surin, Karl Wolf, Florence K. et d’autres stars d’ici.

La Petite-Italie vire Grand Prix Photo Courtoisie Pour ceux et celles qui n’ont pas envie de se rendre au centre-ville, sachez que la Petite-Italie attrape tout autant la fièvre de la Formule 1. Les Italiens et Montréalais s’y réuniront dans les cafés, restaurants et dans la rue pour admirer les Ferrari de course. Des jeux et activités gratuites auront lieu. Un parcours de mini-karts Ferrari sera même installé.

L’expérience Williams pour les gros budgets

Le propriétaire de Williams Martini Racing convie quelques invités ultras VIP à vivre l’expérience unique et glamour de la Paddock Pass de l’écurie, durant la course de Formule 1. L’équipe Williams (en Formule 1 depuis 1968) propose de vivre les coulisses et l’arrière-scène de l’écurie et de rencontrer les pilotes en personne. De plus, vous aurez l’accès à la Loge Williams Martini Racing, offrant un somptueux dîner et du champagne à volonté, Beaucoup de célébrités internationales sont attendues. À partir de 6000$ le billet.

Pop-up à la Voûte