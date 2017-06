Agenda du week-end

Festival Mural

Photo courtoisie

Jusqu’au 18 juin, c’est parti pour le Festival Mural. Pendant 11 jours, le boulevard Saint-Laurent deviendra piétonnier, de Sherbrooke à Mont-Royal, et on pourra célébrer l’art public en se baladant dans le quartier. Vous pourrez voir naître (sur la façade sud de l’édifice Cooper, au 3987, boul. Saint-Laurent) une œuvre en hommage à Léonard Cohen et, pendant les prochains jours, plusieurs muralistes travailleront sous vos yeux, dont Nuria Mora, Ricardo Cavalo, Ruben Sanchez, Ron English et Joe Lurato. Le parc du Portugal se transformera en forêt enchantée, là où on ­pratique le yoga. Il y aura de quoi se ­régaler, avec des grillades préparées par plusieurs restaurants. Au Marché Bonsecours, 16 galeristes et exposants nous feront découvrir une centaine d’artistes urbains, d’ici et d’ailleurs. Si vous aimez les visites guidées, consultez le site pour réserver.

►http://2017.muralfestival.com/fr/accueil/

►http://2017.muralfestival.com/fr/programmation/#/schedule/byVenue

Une Grande Tournée pour les familles

Photo Pierre-Paul Poulin

La Grande Tournée est un événement organisé par le cirque Éloïze, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Pendant tout l’été, un à un, les quartiers de la métropole célébreront en famille et entre voisins. Cette fin de semaine, les festivités se tiendront à Lachine (au parc de la Marina d’escale), la fin de semaine prochaine, à Saint-Laurent (au parc Beaudet) et la suivante, à Verdun (au parc George-O’Reilly). Divers conteurs, artistes et musiciens s’ajouteront aux ateliers de cirque et de danse, à une parade et à des rallyes. Pour savoir quand ils passeront près de chez vous, consultez le site.

►http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-tournee-39/

Au musée, dehors!

Photo courtoisie

La balade pour la paix est une ­exposition à ciel ouvert organisée par le Musée des beaux arts de Montréal, avec le soutien de l’Université McGill. Au long de la rue Sherbrooke, entre les rues Mackay et Robert-Bourassa, en marchant, on découvre les sculptures monumentales d’une trentaine d’artistes, dont Alexander Calder, Rose-Marie E Goulet, Barry Flanagan, ­Giuseppe Penone, Zhang Huan, Niki de Saint Phalle, etc. On peut également voir les œuvres photographiques récentes de 13 photographes actuels de Montréal. Jusqu’au 29 octobre.

►https://www.mbam.qc.ca/expositions/a-laffiche/balade-paix-musee-a-ciel-ouvert/