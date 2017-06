Alcoa Canada offre 80 000 $ en bourses à 22 étudiants-athlètes

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a distribué jeudi 80 000 $ en bourses à 22 étudiants-athlètes dans le cadre de la sixième édition du Programme de bourses Alcoa Canada.

Parmi les récipiendaires, il y a la nageuse synchronisée Jacqueline Simoneau, qui a terminé septième en duo au Jeux de Rio, ainsi que la joueuse de basketball en fauteuil roulant Rosalie Lalonde, qui a fini cinquième avec la formation canadienne aux derniers Jeux paralympiques.

La patineuse de vitesse Béatrice Lamarche, la fondeuse Cendrine Browne, le gymnaste René Cournoyer et le canoéiste Maxence Beauchesne font également partie des lauréats.

Dix bourses d’excellence académique et 11 bourses de soutien à la réussite académique et sportive ont été remises afin de favoriser la conciliation du sport et des études. Une bourse de recrutement universitaire a également été octroyée.

Les boursiers ont obtenu des sommes variant entre 2000 $ et 4000 $.