Antoine Crête-Belzile s’inspire de Marc-Édouard Vlasic

Deux joueurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand ont de bonnes chances d’entendre leur nom résonner à l’intérieur du United Center de Chicago le 24 juin prochain.

Il y a d’abord l’attaquant Joel Teasdale, qui vient de récolter 47 points en 60 matchs cette saison sous les ordres de Joël Bouchard. Son coéquipier Antoine Crête-Belzile, un défenseur de 6 pieds et de 187 lb, intrigue aussi plusieurs équipes du circuit Bettman. Et dans son cas, le long processus qui mène au repêchage a bien failli le rattraper.

«C’est arrivé à certains moments où j’y pensais un peu trop, mais c’était important de rester concentré sur les résultats de l’équipe», a-t-il indiqué.

Celui qui est classé 76e meilleur espoir en Amérique du Nord n’a pas récolté des statistiques étincelantes depuis ses débuts dans la LHJMQ. Ses saisons de sept et dix points n’ont pas de quoi faire écarquiller les yeux, mais il faut dire que Crête-Belzile a subi une blessure à un bien mauvais moment, le privant de précieux matchs, lui qui n’en a disputé que 39 cette saison.

«C’est certain que les blessures m’ont fait penser à mon rang de repêchage, mais au final, ce qui compte, c’est qu’on se soit rendu jusqu’en finale de la Coupe du Président», a dit le jeune homme qui aura 18 ans le 19 août prochain.

Qu’à cela ne tienne puisque les recruteurs ont décelé d’autres atouts dans le jeu du défenseur qui pourraient un jour lui permettre d’enfiler un chandail de la Ligue nationale de hockey. Des qualités qui poussent certains à comparer son style de jeu efficace à celui du défenseur québécois Marc-Édouard Vlasic, qui est d’ailleurs une inspiration pour le jeune homme.

«Quand on me demande à quel joueur je me compare, c’est toujours son nom qui revient», a révélé l’espoir.