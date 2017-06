Après 50 ans de carrière, Marcel Gagnon tire sa révérence

SHERBROOKE | Un monument de l'information régionale tire sa révérence ! Après 50 ans de métier, le journaliste Marcel Gagnon de TVA Sherbrooke prend sa retraite.

Il est un des rares journalistes du Québec à avoir connu une carrière aussi longue.

Marcel Gagnon a fait ses débuts au petit écran à l'été de 1967, à l'âge de 19 ans. La télévision n'avait que 11 ans à l'époque. «La télé était encore en noir et blanc. Vous imaginez !», nous dit-il encore ébahi. Dans la même année, la couleur faisait son apparition. Du film, au vidéo et au numérique, à travers ses 50 ans à l'antenne, le journaliste a vu la télévision se transformer.

Enlèvement de Charles Marion

L'affaire Marion en 1977 a été un tournant dans sa carrière. «L'équipe de Télé-7 à l'époque a été la première à montrer des images de la cache, se souvient-il. Nous étions encore sur film. Au fur et à mesure que nous développions du film, nous diffusions les images et entrevues. Autres temps, autres mœurs !».

La couverture prenante de cette captivité de 82 jours de Charles Marion a laissé des traces. «Lorsque j'ai rencontré Charles Marion par la suite, mon fils de 4 ans était à mes côtés. Il lui a alors dit : "c'est toi qui m'a enlevé mon papa !», raconte le journaliste la gorge nouée, 40 ans après les événements.

Autour du monde

Marcel Gagnon a eu le privilège de réaliser plusieurs reportages à l'étranger – la France, Haïti, le Burkina Faso – toujours dans l'esprit de mettre en lumières les réalisations des gens de sa région. Mais il est toujours revenu chez lui. «J'ai fait le choix de demeurer en région et j'ai tellement eu droit à de belles rencontres!» s’exclame-t-il.

«Il va naturellement vers les gens. Il est très sociable et authentique. C'est un "régional" et nous en sommes fiers !», soulignent des téléspectateurs.

Marcel s'est immiscé dans la peau d'un pompier ou encore d'un travailleur de rue pour comprendre et bien saisir les enjeux de sa région. Une approche sensible et emphatique qu'il s'est fait un devoir de préserver. «Je n'ai pas de conseil à donner aux jeunes journalistes. Je leur partage plutôt un constat: lorsque tu te places en mode écoute, tu ne te trompes jamais.»

Sa carrière a été jalonnée de nombreux prix. Il s'est également investi dans de nombreuses causes sociales. L'an dernier, il s'est aussi vu remettre la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale.

Mais, le temps est venu, à l'aube de ses 70 ans, après un demi-siècle de carrière, de passer de l'autre côté de l'écran. « Je vais m'ennuyer, je vous remercie. Vous m'avez permis de faire le plus beau métier du monde!»