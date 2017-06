Bombardier veut éliminer 650 emplois en Suisse

ZURICH | Le constructeur Bombardier entend supprimer jusqu’à 650 emplois en Suisse dans le cadre d’une restructuration.

Les licenciements seraient effectués d’ici la fin de 2018 dans les usines suisses de Villeneuve et de Zurich, a rapporté le quotidien de Suisse romande «24 Heures».

Ils toucheraient surtout des postes temporaires – au nombre d’environ 500 –, mais tout de même la moitié des 1300 emplois que compte de la division ferroviaire de Bombardier en Suisse.

Le syndicat Unia a indiqué qu’il compte œuvrer afin que le «maximum d’emplois» soit maintenu dans les usines visées par les coupes.

«Unia a d’ores et déjà organisé une rencontre avec le personnel et ses représentants pour défendre les emplois, les intérêts de l’ensemble des salariés et discuter des stratégies à adopter pour le futur. Unia attend un dialogue social constructif de la part de Bombardier», a écrit le syndicat dans un communiqué.

En juin 2010, Bombardier Transport avait pourtant décroché un important contrat de la part des Chemins de fer fédéraux suisses pour la livraison de près de 60 rames de trains à deux étages.