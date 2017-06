C’est parti pour les FrancoFolies!

Après un début de printemps très maussade, le beau temps s’est pointé le bout du nez juste à temps pour l’ouverture des FrancoFolies, jeudi. Il était moins une!

Le site de l’Esplanade de la Place des Arts était déjà garni de quelques milliers de personnes lorsque Lydia Képinski, récente gagnante des Francouvertes, s’est présentée sur la scène Ford, sur le coup de 18 h.

La jeune femme s’est très bien tirée d’affaire en livrant les morceaux de son mini-album, ainsi que quelques reprises (Les temps fous, de Daniel Bélanger, et Les mystérieuses cités d’or).

Pierre Kwenders a suivi. Le chanteur d’origine congolaise n’a pas perdu de temps en amorçant sa prestation avec Mardi gras, la meilleure chanson de son premier album, accompagné de Jacques Jacobus, de Radio Radio. Nous aurions toutefois préféré que le chanteur garde le morceau pour plus tard.

Énergique Dumas

Étrangement, malgré la superbe météo extérieure, le «petit site» des FrancoFolies, à l’angle des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance, n’était vraiment pas aussi rempli qu’on l’aurait imaginé lors de l’arrivée de Dumas, à 20 h.

Le rockeur n’en avait que faire et il était visiblement là pour mettre le party en cette soirée d’ouverture. En début de concert, il a enchaîné ses succès Alors, alors, J’erre et Je ne sais pas. Lors des moments plus énergiques, le spectacle ressemblait à celui que le musicien avait donné aux FrancoFolies, sur la grosse scène, l’an dernier.

Les Trois Accords efficaces

La table était mise pour l’arrivée des Trois Accords, en fin de programme. Eux qui terminent présentement leur tournée de Joie d’être gai, les quatre musiciens ont démontré jusqu’à quel point ils sont efficaces sur scène.

En un peu moins de 90 minutes, tous leurs succès y sont passés, de Bamboula à Hawaïenne, en passant par St-Bruno (Nuit de la poésie III), Je me touche dans le parc et Vraiment beau.

Si le reste des FrancoFolies est à l’image de cette soirée d’ouverture, nous aurons assurément un très beau festival.

