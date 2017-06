Des courses mémorables

Le Grand Prix du Canada, qui sera présenté pour la 38e fois à l’île Notre-Dame, figure toujours comme l’une des épreuves les plus populaires inscrites au calendrier de la F1.

Au fils des ans, cette course a été le théâtre d’événements tantôt inattendus, tantôt tragiques, et surtout inoubliables, à commencer par la victoire de Gilles Villeneuve­­ à l’occasion de la première visite du grand cirque de la F1 sur le nouveau tracé aménagé sur le site de l’Expo 67.

Magistral sous la pluie Photo d'archives 27 septembre 1981

Villeneuve, classé seulement 11e en qualifications, fait une nouvelle démonstration de son talent derrière le volant, quand, sous la pluie, il réussit à accéder à la troisième marche du podium. Après un accrochage avec René Arnoux­­ au premier tour, qui endommage son aileron, il choisit plutôt de rester en piste. Après maints efforts et coups de volant, il réussit enfin à se débarrasser de cette pièce amochée pour faire bondir la foule une nouvelle fois. Un résultat inespéré pour le Québécois, qui s’était plaint pendant la fin de semaine­­ d’une Ferrari capricieuse. Il s’agira, hélas, de la dernière présence de Villeneuve en F1 devant ses fans.

Une autre tragédie Photo d'archives 13 juin 1982

Secouée par la perte de Villeneuve, quelques semaines plus tôt à Zolder, en Belgique, la F1 vit un autre drame, cette fois à Montréal, alors que Riccardo Paletti meurt quelques secondes seulement après le signal de départ en percutant l’arrière du bolide de Didier Pironi­­. Le jeune espoir italien, qui disputait le premier Grand Prix de sa carrière, est décédé instantanément.

Un tour de trop

2 juin 1991

Ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas fini. Parlez-en à Nigel Mansell, qui avait entrepris de célébrer sa victoire, quand, à l’épingle est du circuit, après avoir salué la foule et levé le pied, il a calé le moteur de sa Williams à quelques virages de l’arrivée. Il a ainsi offert la victoire sur un plateau d’argent­­ à Nelson Piquet. Le Britannique sera finalement classé au sixième rang.

Alesi crée l’euphorie Photo d'archives 11 juin 1995

Au volant de la Ferrari arborant le célèbre numéro 27 fièrement­­ porté par Gilles Villeneuve­­ auparavant, Jean Alesi remporte à Montréal le premier et seul Grand Prix de sa carrière, le jour de ses 31 ans. Sa Ferrari tombe en panne après avoir rallié l’arrivée, et c’est Michael Schumacher, classé cinquième, qui vient le cueillir sur le circuit à bord de sa Benetton pour son tour d’honneur. Cette épreuve s’est terminée dans le chaos alors que la foule a envahi la piste avant même que le drapeau à damier ne soit agité. Avant de boucler leur dernier tour, des pilotes ont dû se faufiler entre des spectateurs pour terminer leur course.

Seul podium à Montréal

16 juin 1996

À sa première saison en F1, Jacques Villeneuve fait fureur au volant de sa Williams, et c’est en deuxième place au classement cumulatif des pilotes qu’il se présente à Montréal, avec bon espoir de rééditer l’exploit de son père réalisé 18 ans plus tôt. Il devra se contenter toutefois du second­­ rang derrière son coéquipier­­ Damon Hill, qui allait­­ être sacré champion du monde la même année. En dix participations à son Grand Prix national, ce sera sa seule présence sur le podium­­ devant les siens.

Des champions dans le mur

13 juin 1999

À bord de sa monoplace BAR, une écurie fondée par Graig Pollock, son agent de l’époque­­, Villeneuve ne s’élance que de la 16e place sur la grille de départ.

Son parcours aussi mitigé en course se terminera abruptement au 35e tour, qu’il ne finira­­ jamais, quand sa monoplace s’encastrera dans le mur à la sortie du dernier virage­­. Plus tôt, Michael Schumacher­­ et Damon Hill, deux autres champions du monde, avaient commis la même faute, dans cette même courbe (précédant la ligne de départ et d’arrivée) où on voyait l’inscription «Québec».

C’est pour cette raison qu’on s’est amusé à décrire cet endroit­­ de la piste comme le «Mur des champions».

Ralf devant son frère

10 juin 2001

Ralf Schumacher n’a jamais connu la fulgurante carrière de Michael, mais il pourra se vanter de l’avoir devancé au Grand Prix du Canada, où il a signé, à bord de sa Williams, la deuxième de ses six victoires en F1. C’était la première fois de l’histoire que deux frères réalisaient un doublé dans la discipline-reine du sport automobile. Deux jours plus tôt, Jacques Villeneuve s’en était pris à Juan Pablo Montoya, à la suite d’un contact entre les deux pilotes pendant les essais­­ libres.

«Il m’a gêné, avait déclaré le Québécois, et ce n’est pas la première fois qu’il agit de la sorte.» Les deux pilotes n’ont pas rallié l’arrivée le dimanche­­.

La première de cinq

10 juin 2007

C’est à Montréal, comme cinq autres pilotes en F1, que Lewis Hamilton a remporté le premier Grand Prix de sa carrière­­. Ce fut pour le Britannique­­ le début d’un parcours exceptionnel qui allait­­ lui procurer 54 autres victoires en F1, deuxième plus haut total derrière le légendaire­­ Michael Schumacher­­ (91). Si Hamilton gagne à Montréal pour la troisième année consécutive, il ne sera plus qu’à un gain du record de sept victoires au Canada détenu par ce même Schumacher­­.

Kubica se rachète Photo courtoisie XPBCC 8 juin 2008

Un an après une terrible embardée au Grand Prix du Canada, dont il s’est miraculeusement tiré indemne, le Polonais remporte sa première et seule victoire en F1 au volant de sa BMW-Sauber. Un sérieux accident en février 2011, dans une compétition de rallye, en Italie, devait toutefois mettre un terme à sa carrière en F1.

Button, après le déluge Photo d'archives 2 juin 2011