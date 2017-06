Des éloges pour Montréal

«Je me souviens de cette journée très intense, raconte-t-il. J’étais debout sur le podium quand j’ai jeté un regard vers mon père. Il avait affiché son plus beau sourire. C’était un moment vraiment émotif.

«Montréal est une ville merveilleuse, a-t-il poursuivi, et m’a procuré de grandes satisfactions. On sent vraiment une énergie quand on vient ici. Le tracé est unique», a indiqué celui qui tentera, à bord de sa Mercedes, de remporter un troisième gain consécutif au Circuit Gilles-Villeneuve.