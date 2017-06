Drummondville profite de l’essor du secteur manufacturier

«Nos dix zones industrielles - bientôt 11 - sont très dynamiques et rassemblent 16 728 emplois. Nous sommes la MRC où, par personne, l’on retrouve le plus d’emplois manufacturiers au Québec», se réjouit Martin Dupont, directeur général de la SDED.

Parmi les investissements les plus notables, mentionnons Cascades qui a déboursé plus de 26 millions $ pour agrandir ses installations afin d’y installer une nouvelle onduleuse unique en Amérique du Nord. Les Serres Demers ont pour leur part injecté 25 millions $ afin de construire la plus grande serre de production de tomates au Québec, d’une superficie de 6,8 hectares.

«La chaîne de quincaillerie et de matériaux Canac a également fait bâtir un nouveau centre de distribution au coût de 30 millions $ et l’entreprise Soprema, qui a inauguré son usine de panneaux isolants en polysocyanurate de 44 millions $ en décembre 2015, est déjà en train d’investir 3 millions $ supplémentaires pour l’agrandir», énumère Martin Dupont.

«À l’époque, ce champ d’activité occupait 50 % de notre main-d’œuvre, ce n’est plus le cas aujourd’hui, car il regroupe seulement 1,8 %. Nous avons misé sur les PME et pris le chemin de la diversification. Actuellement, le plus grand employeur industriel de la MRC de Drummondville est le secteur machinerie, métal, transport, qui représente 30 % des emplois, suivi par celui des aliments et boissons avec 13 %», précise Martin Dupont. Ce dernier est d’ailleurs un atout pour la région, car il demeure stable même en période de ralentissement économique.