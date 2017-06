Équipe Canada junior évalue ses gardiens

Un total de sept gardiens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont été invités au camp annuel du Programme d’excellence de Hockey Canada, prévu de vendredi à dimanche à Calgary.

D’après un communiqué de la Ligue canadienne de hockey (LCH), ce camp est la première étape de l’évaluation en prévision des camps de développement et des sélections des formations canadiennes des 17 ans et moins, des 18 ans et moins et des 20 ans et moins, groupe qui représente la nation unifoliée au Championnat mondial de hockey junior (CMHJ).

Ainsi, Evan Fitzpatrick, du Phoenix de Sherbrooke, se battra notamment avec Michael DiPietro et Carter Hart pour un poste chez les 20 ans et moins. DiPietro vient de soulever la coupe Memorial avec les Spitfires de Windsor, tandis que Hart, des Silvertips d’Everett, faisait partie de l’équipe canadienne qui a perdu la finale du dernier CMHJ contre les États-Unis.

Alexis Gravel (Mooseheads de Halifax), Kevin Mandolese et Tommy Da Silva (Screaming Eagles du Cap-Breton), Olivier Rodrigue (Voltigeurs de Drummondville), Fabio Iacobo (Tigres de Victoriaville) et Jonathan Lemieux (Foreurs de Val-d’Or) sont les autres représentants de la LHJMQ au camp.

«Au cours des 11 dernières années, ce camp pour les gardiens de but nous a permis de superviser, d’évaluer et de continuer à développer des joueurs de l’élite en peu de temps», a déclaré le vice-président des activités hockey et des équipes nationales masculines de Hockey Canada, Scott Salmond.

«Certains joueurs viennent de terminer leur saison, mais grâce au recrutement effectué tout au long de la saison et à la tenue ce camp, nous sommes en mesure de nous tourner vers l’avenir et de planifier nos camps de développement et de sélection avec le talent que nous avons.»

Fitzpatrick, choix de deuxième tour des Blues de St. Louis au repêchage de la Ligue nationale en 2016, a affiché un dossier de 16-27-3, une moyenne de buts alloués de 3,46 et un taux d’efficacité de ,899 en 2016-2017.

Gardiens au camp

Moins de 20 ans

Michael DiPietro (Spitfires de Windsor)

Evan Fitzpatrick (Phoenix de Sherbrooke)

Carter Hart (Silvertips d’Everett)

Jake McGrath (Wolves de Sudbury)

Ian Scott (Raiders de Prince Albert)

Stuart Skinner (Hurricanes de Lethbridge)

Dylan Wells (Petes de Peterborough)

Moins de 18 ans

Alexis Gravel (Mooseheads de Halifax)

Jacob Ingham (Steelheads de Mississauga)

Hunter Jones (Petes de Peterborough)

Jordan Kooy (Knights de London)

Kevin Mandolese (Screaming Eagles du Cap-Breton)

Olivier Rodrigue (Voltigeurs de Drummondville)

Carl Stankowski (Thunderbirds de Seattle)

Moins de 17 ans

Roman Basran (Rockets de Kelowna)

Boston Bilous (Oil Kings d’Edmonton)

Cole Brady (Storm de Guelph)

Luke Cavallin (Firebirds de Flint)

Tommy Da Silva (Screaming Eagles du Cap-Breton)

Ryan Dugas (Frontenacs de Kingston)

Byron Fancy (Rebels de Red Deer)

Taylor Gauthier (Cougars de Prince George)

Mack Guzda (Attack d’Owen Sound)

Fabio Iacobo (Tigres de Victoriaville)

Ethan Langevin (Sting de Sarnia)

Jonathan Lemieux (Foreurs de Val-d’Or)

Nolan Maier (Blades de Saskatoon)

Trent Miner (Giants de Vancouver)

Zach Roy (Bulldogs de Hamilton)

Christian Sbaraglia (IceDogs de Niagara)

Les gardiens de but de 17 ans et moins sont en quête d’une invitation au camp national de développement.