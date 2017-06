F1: de la visite de partout dans le monde

MONTRÉAL – En plus des pilotes et des écuries qui ont atterri à Montréal cette semaine, le Grand Prix du Canada a attiré de nombreux touristes de partout dans le monde et ils étaient nombreux à afficher leurs couleurs au cours de la journée portes ouvertes, jeudi.

Entre les casquettes de Ferrari et les t-shirts de Williams, plusieurs amateurs déambulaient dans la ligne des puits parés de drapeaux et de vêtement à l’effigie de leur pays.

C’est le cas de Mike Steylaerts, qui s’était drapé aux couleurs de la Belgique. Il se trouvait aux abords du garage de McLaren, où il observait la monoplace de la recrue belge Stoffel Vandoorne. L’homme originaire de Lierre était d’ailleurs à Montréal pour célébrer un anniversaire bien spécial.

«C’est la 15e année au cours de laquelle j’assiste à un Grand Prix, chaque fois à Spa, a-t-il dit, fièrement. [Mes amis et moi], on a décidé de fêter ça avec quelque chose de spécial, alors on est venus à Montréal.»

Les visiteurs européens ont par ailleurs indiqué se plaire à Montréal, depuis le début de leur séjour, cette semaine. «C’est très agréable! Mercredi, on a visité le Vieux-Port et nous avons adoré l’ambiance.»

Féru de Formule 1 depuis plusieurs années, Steylaerts a également donné ses impressions sur la nouvelle réglementation en vigueur cette saison. S’il croit que l’élargissement donne un look réussi aux voitures, le Belge a partagé les craintes de certains.

«C’est seulement dommage que les dépassements soient plus difficiles, a-t-il soufflé. J’aimerais également que le bruit revienne. C’était plus amusant à l’époque des V10.»

Des partisans dédiés

De nombreux voyageurs ont suivi leur préféré à Montréal. Des drapeaux espagnols ont été vus près de l’espace de McLaren, que le double champion du monde Fernando Alonso représente sur la piste.

Les champions britannique Lewis Hamilton et allemand Sebastian Vettel ont attiré de nombreux compatriotes également.

L’Anglais David Cleese a par ailleurs révélé appuyer Hamilton depuis ses débuts en 2007. Il espère aussi que l’autre représentant du Royaume-Uni pourra obtenir de bons résultats bientôt.

«[Jolyon] Palmer connaît un début de saison difficile, mais nous le soutenons. J’ai confiance qu’il parviendra à revenir au niveau de son coéquipier d’ici la fin de la saison.»