Gabrielle Dubuc de nouveau recherchée par la police

LAVAL – La police de Laval est à la recherche de Gabrielle Dubuc, une jeune femme de 17 ans, qui a été vue pour la dernière fois le 4 juin.

Ella a quitté le domicile d’un ami afin de rentrer chez elle, mais elle ne s’est pas présentée à sa résidence.

«Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité, peut-on lire dans le communiqué de la police de Laval. Elle pourrait se trouver sur le territoire de Laval ou de Montréal. »

Gabrielle Dubuc est de race blanche et possède un teint foncé. Elle s’exprime en français. Elle mesure 1m70 (5 pi 6 po) et pèse 86,4 kg (170 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un sac de marque Adidas de couleur grise.

Il s’agit de la troisième fois en trois ans que la police de Laval effectue des rechercher pour retrouver la jeune lavalloise.

Toute information permettant de retracer cette jeune fille sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 170605 006.