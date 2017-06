Gerard Gallant retrouve un adjoint de longue date

Les Golden Knights de Las Vegas ont nommé Mike Kelly au poste d’instructeur-adjoint, jeudi.

Celui-ci épaulera de nouveau l’entraîneur-chef Gerard Gallant pour qui il a travaillé chez les Panthers de la Floride. L’ancien joueur de l’Université du Nouveau-Brunswick a planché avec ce club de 2014 à 2017, après avoir assumé diverses fonctions avec les Sea Dogs de Saint John, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, pendant quatre ans. Il a notamment été leur pilote et directeur général de 2012 à 2014, en plus d’agir comme instructeur associé sous l’égide de Gallant entre 2010 et 2012.

Kelly a également œuvré au sein du personnel d’entraîneurs des Canucks de Vancouver et de leur filiale de la Ligue américaine de 2005 à 2008.

«Je suis très excité d’être aux côtés de Mike à nouveau. Nous avons connu du succès ensemble et nous espérons amener cela à Vegas. Mike est un bon gars avec un bagage de connaissances important», a déclaré Gallant dans un communiqué.

Les deux hommes ont par ailleurs aidé les Sea Dogs à remporter la Coupe Memorial en 2011.