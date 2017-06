Hamilton, le plus populaire

Un sondage annuel effectué auprès d’une association d’amateurs de F1 révèle en 2017 que Lewis Hamilton est, sans surprise, le pilote le plus populaire du plateau.

Le Britannique a récolté 20,7 pour cent des votes, soit près du double des résultats qu’il avait obtenus deux ans plus tôt.

Le triple champion du monde est celui qui s’est rapproché le plus du niveau de popularité qu’avait atteint Michael Schumacher (28 %) en 2004. Une marque jamais surpassée.

En deuxième place, et sans surprise non plus, se pointe Fernando Alonso qui obtient une note de 18,3 pour cent, même si, depuis son association avec McLaren, il est incapable de se mesurer aux principaux animateurs de la F1.