Invité à rester une semaine de plus au camp des Alouettes

Hugo Richard passera une semaine de plus au camp des Alouettes de Montréal.

Invité dans le cadre du programme de développement des quarts-arrière canadiens de la LCF, le pivot du Rouge et Or de l’Université Laval devait rentrer à la maison après le dernier entraînement précédant le match de présaison de jeudi, face aux Argonauts de Toronto, mais les Alouettes lui ont proposé de prolonger son séjour.

«Ce n’est pas comme si j’avais bien des occasions de me faire valoir, mais ça doit signifier que je fais quelque chose de bien si on m’a invité à rester, a raconté Richard. Ce n’est pas tous les jours que tu peux côtoyer des gars de la trempe de Darian Durant et Anthony Calvillo. Je tente d’absorber le plus de choses possible.»

Un bon défi

Le cahier de jeux de l’entraîneur-chef et coordonnateur offensif, Jacques Chapdelaine, représente un bon défi pour le joueur par excellence de la Coupe Vanier. «C’est facilement le cahier de jeux le plus complexe que j’ai connu en carrière, a-t-il souligné. Il y a une centaine de formations et de motions. La grosse différence avec le réseau universitaire est le volume. C’est aussi plus complexe et le jeu est une coche plus rapide.»

Richard apprécie sa relation avec Durant, que les Alouettes ont acquis des Roughriders de la Saskatchewan pendant la saison morte pour revamper leur offensive. «Il a beaucoup d’expérience et de sagesse, a-t-il souligné. Il est super gentil. Quand il a été blessé, il était à côté de moi lors des entraînements et il m’aidait en me refilant des informations concernant des clés pour mes lectures. C’est intéressant.»

Attentes différentes

Après sa première saison à Laval, Richard avait participé au camp du Rouge et Noir d’Ottawa en 2015. Les deux expériences sont très différentes. «Mes attentes sont différentes cette fois-ci, a mentionné l’étudiant en génie mécanique. Je n’ai pas de répétitions en opposition, mais je fais tout le reste. Je ne pouvais pas m’attendre de faire partie intégrante de l’offensive. J’ai reçu une copie du cahier de jeux, ce qui n’était pas le cas à Ottawa, et mes questions sont toujours les bienvenues. Parce que je suis arrivé quand le camp était débuté, j’ai dû déchiffrer le cahier de jeux par moi-même parce qu’ils n’avaient pas le temps de revenir en arrière.»

Contrairement aux dernières années, où ils invitaient plusieurs quarts-arrière issus du RSEQ, les Alouettes en ont retenu un seul cette année, ce qui est préférable pour l’heureux élu.

Avant le Défi Est-Ouest, en mai, au PEPS, Richard nous avait dit qu’il souhaitait jouer au football le plus longtemps possible. Cette expérience dans un camp pro lui donne-t-elle encore plus la piqûre?

«C’est attrayant comme travail parce que je m’amuse beaucoup. C’est certain que j’aimerais gagner ma vie en jouant au football. Pour le moment, c’est une belle job d’été même si ce n’est pas très payant.»