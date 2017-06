James Comey témoigne sur Trump: Pistolet fumant ou pétard mouillé?

L’ex-directeur du FBI, James Comey, comparaissait ce matin devant la commission du renseignement du Sénat en marge de l’affaire des liens entre la campagne de Donald Trump et la Russie. Son témoignage ne mettra pas un point final à l’affaire. Au contraire, elle relancera le débat, mais celui-ci reste pour le moment beaucoup plus politique que juridique.

Lorsque Richard Nixon a été contraint de démissionner en 1974, personne ne l’avait ouvertement accusé d’avoir lui-même commandé le cambriolage des bureaux du Parti démocrate dans l’immeuble du Watergate. C’est sa tentative ultérieure de nuire aux enquêtes sur cette affaire qui a entraîné sa chute. L’histoire est-elle en train de se répéter? Probablement pas car, comme c’était le cas pour Nixon, le jugement de la Chambre des représentants sur l’impeachment est essentiellement politique. Nixon faisait face à un Congrès à majorité démocrate, mais il faudra des preuves plus lourdes pour infléchir la majorité républicaine qui appuie Trump aujourd’hui.

Un témoignage que chacun interprétera à sa façon

À première vue, du point de vue des démocrates, il y a beaucoup de matière incriminante pour le président Trump dans le témoignage de l’ex-directeur du FBI James Comey. En bref, Trump aurait clairement fait comprendre à Comey que son maintien en poste dépendait de sa «loyauté». Trump a aussi dit à Comey qu’il souhaitait que l’enquête sur son conseiller Michael Flynn soit abandonnée. Pour les adversaires de Trump, cela ressemble à s’y méprendre à un pistolet fumant. On peut lire le témoignage écrit de Comey ici

Il est important de souligner que personne à ce jour n’a présenté d’éléments de preuves que le président Trump ait été personnellement impliqué dans l’affaire des interventions russes dans la campagne de 2016. Par contre, de nombreux éléments de preuves convergent vers un engagement possible de son associé Flynn avec des agents russes. Donc, s’il était démontré que le président a agi explicitement dans le but de stopper les enquêtes sur Flynn, Trump serait lui-même sujet à des poursuites criminelles pour entrave à la justice. Qu’en dit Comey lui-même? Comme on peut l’entendre dans l’extrait ci-dessous, Comey a interprété le «souhait» de Trump qu’on abandonne l’enquête comme une directive, mais il ne peut pas affirmer que les mots de Trump constituaient en eux-mêmes un ordre.

James Comey: "J'ai interprété le 'souhait' de Trump qu'on abandonne l'enquête sur Michael Flynn comme une directive."pic.twitter.com/2K4sO7gWmo — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 8 juin 2017

Cela signifie-t-il que Trump a commis une entrave à la justice? Comey laisse à d’autres le soin de porter ce jugement, même s’il est persuadé que des enquêtes sont en cours pour tenter d’obtenir une réponse ferme à cette question. Traduction: tant que les conclusions de l’enquêteur indépendant Robert Mueller sur ce sujet ne seront pas connues, il s’agit essentiellement d’un jugement politique.

Les démocrates et autres adversaires de Donald Trump trouveront dans les propos de Comey d’excellentes raisons de multiplier les pressions en faveur d’une accusation d’entrave à la justice dans le cadre d’une éventuelle procédure de destitution. Par contre, il est peu probable que ce témoignage changera l’opinion des républicains sur la question, qui y verront sans doute un pétard mouillé.

En attendant la tempête de tweets...

En bref, tant qu’ils jugeront politiquement utile d’appuyer Donald Trump, les républicains feront la sourde oreille aux accusations d’entrave à la justice. Ils n’ont pas entièrement tort, car depuis que cette affaire a fait surface, le président a systématiquement appuyé le programme politique de la majorité républicaine au Congrès. Tant qu’ils jugeront que la présence de Trump à la Maison-Blanche est plus avantageuse pour eux, ils ne prendront pas le risque de s’engager dans un processus de destitution sur la base d’interprétations. Il faudra des faits plus probants, que l’enquête pourrait ou non permettre de découvrir.

En attendant, le rôle du président dans l’affaire de l’intervention russe pendant l’élection de 2016 reste une question ouverte et demeure entièrement sujette à interprétation. Le témoignage de James Comey ne mettra pas un point final à cette affaire, mais il est certain qu’elle lui donnera une nouvelle impulsion. Prochaine étape : la déferlante de tweets de Donald Trump, qui généreront sans doute plus de chaleur que de lumière.

On vient d'entendre le témoignage de James Comey. Prochaine étape...

(par Steve Stack, @StarTribune) pic.twitter.com/niZwF21PZ7 — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 8 juin 2017

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM