Le G7 laissera un héritage à Charlevoix

LA MALBAIE l De passage dans la région de Charlevoix jeudi pour une rencontre préparatoire au sommet du G7, le premier ministre Justin Trudeau a promis des retombées importantes et un legs permanent pour la région.

Photo Didier Debusschere

M. Trudeau s’est montré catégorique sur les retombées à long terme lorsqu’il a rencontré des élus et intervenants des milieux des affaires et du tourisme de Charlevoix. «C’est certain qu’avec le G7, nous allons nous pencher un peu plus sur cette région, sur les besoins et les opportunités de travailler ensemble. Et pour le G7, et pour les années ainsi que les décennies à venir, pour qu’on soit en mesure de desservir la population et les gens de partout dans le monde», a indiqué le premier ministre.



La couverture de téléphonie cellulaire et Internet fait pour l’instant partie des priorités autant des intervenants du milieu que du gouvernement. «On m’a parlé de l’opportunité d’investir dans ces besoins qui sont là depuis un bout de temps. On est ouvert à reconnaître les défis et les investissements à long terme qui peuvent se faire», a assuré Justin Trudeau en marge de sa rencontre où le dossier du Club Med a été abordé par les acteurs locaux.

Photo Didier Debusschere

Soupir de soulagement



Parmi ces intervenants, les dirigeants de l’association touristique régionale et de la chambre de commerce se disaient satisfaits des réponses du premier ministre. Si aucune date n’a encore été arrêtée pour le sommet de 2018, on sait d’ores et déjà qu’il n’empiètera pas sur la saison touristique, un soulagement pour l’industrie.



«Nous devrons nous arrimer à ce gros morceau, mais pour nous, mai ou juin ne représente aucun problème, c’est avant notre saison», indique Éric Desgagnés, président de Tourisme Charlevoix, ajoutant que les retombées de l’annonce se faisaient déjà sentir. «Plus besoin de payer, le nom Charlevoix voyage tout seul depuis deux semaines.»

Photo Didier Debusschere

Sécurité équilibrée



Et pour ce qui est de l’aspect sécurité, même si tout n’est pas réglé à 100%, Justin Trudeau a tenu à rassurer les citoyens du secteur. «Il reste beaucoup de choses à déterminer, mais je peux assurer que ce sera fait de façon responsable et respectueuse. [...] Il faut penser à la sécurité des délégations, mais aussi à celle des gens ici. Nous comptons sur le partenariat avec les intervenants de la région pour trouver cet équilibre», a affirmé le premier ministre.

Photo Didier Debusschere

M. Trudeau a aussi tenu à rappeler pourquoi le choix de Charlevoix s’imposait selon lui. Saluant les charmes de la région et l’hospitalité des gens du coin, il a émis le souhait de voir ses partenaires internationaux se sentir chez-eux l’an prochain.



«Au fil des années, chaque fois que je suis venu dans Charlevoix, j’ai été tellement bien accueilli. [...] Pour une rencontre comme le G7 qui privilégie les conversations franches et ouvertes, mais où les gens doivent être à l’aise les uns avec les autres, ce sera particulier pour moi d’amener mes partenaires internationaux là où tout le monde est ami.»

Photo Didier Debusschere

Ce qu’ils ont dit :

«Je suis très content du partenariat qui s’annonce déjà très bien. Je sais que nous allons avoir du travail à faire ensemble, il va y avoir des enjeux qu’il va falloir qu’on s’occupe, mais je sais aussi que c’est très bien parti.»

-Justin Trudeau



«On est dans le très général encore parce que les questions de sécurité ne sont pas réglées et tout le legs et les investissements sont encore vagues. Mais il voulait nous rencontrer pour parler de tout ça et on travaillera ensemble.»

-Michel Couturier, maire de La Malbaie



«On a parlé du Club Med et il a affirmé qu’il était en faveur du dossier. On a aussi parlé de l’impact des communications autant cellulaire qu’internet. Politiquement, ils comprennent qu’on n’aura pas le choix de laisser une trace, des retombées positives permanentes.»

-Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix



«Pour nous, c’est une rencontre très positive. Le nom de Charlevoix circule beaucoup depuis deux semaines et on s’en ressent sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Nous bénéficierons visibilité incroyable grâce à l’événement»

-Éric Desgagnés, président Tourisme Charlevoix