La course inaugurale des pilotes actifs en Formule 1

Le pilote québécois Lance Stroll est l’un des 14 engagés du plateau à avoir fait ses débuts en F1 à l’occasion du Grand Prix d’Australie, course qui marque le début de la saison depuis 1996.

Kevin Magnussen et Lewis Hamilton sont les seuls à avoir accédé au podium lors de la première course de leur carrière en F1, comme l’avait fait Jacques Villeneuve, justement en 1996 à Melbourne, alors qu’il s’était classé au deuxième rang. Revoyons la performance des pilotes actifs à leur course inaugurale.

Kevin Magnussen

McLaren, GP d’Australie 2014 (2e)

Début en GP à l’âge de 24 ans

Il aura été la révélation du Grand Prix d’Australie en 2014 en ralliant l’arrivée à la deuxième position­­, après une séance de qualification tout aussi remarquable, à l’issue de laquelle il a signé le quatrième chrono le plus rapide au volant de sa McLaren. Le pilote danois avait bien terminé­­ troisième, mais la disqualification de Daniel Ricciardo, classé devant lui, l’a fait grimper au deuxième rang, contre toute attente. C’est d’ailleurs la seule présence de Magnussen sur un podium de F1.

Lewis Hamilton

McLaren, GP d’Australie 2007 (3e)

Début en GP à l’âge de 22 ans

Le Britannique n’a pas tardé à exprimer­­ son talent dès ses premiers tours de roues en F1, se qualifiant à la 4e place et terminant sur la troisième marche du podium à Melbourne.

Kimi Räikkönen

Sauber, GP d’Australie 2001 (6e)

Début en GP à l’âge de 21 ans

Après une 13e place en qualifications, le Finlandais s’est bien comporté à son premier Grand Prix à Melbourne en se classant à la sixième place.

Sebastian Vettel

Sauber, GP des États-Unis 2007 à Indianapolis (8e)

Début en GP à l’âge de 19 ans

Celui qui avait été appelé à remplacer Robert Kubica, indisponible après son terrifiant accident à Montréal la semaine précédente, s’est bien comporté à ses débuts en se qualifiant au 7e rang sur le tracé d’Indianapolis. Il ralliera l’arrivée à la 8e place après avoir livré une belle bataille à Mark Webber et à Jarno Trulli, qui ont terminé juste devant lui.

Carlos Sainz Jr

Toro Rosso, GP d’Australie 2015 (9e)

Début en GP à l’âge de 20 ans

Fouetté par la tenue exemplaire de son doué coéquipier Verstappen, l’Espagnol a très bien fait à ses débuts en F1, au Grand Prix d’Australie il y a deux ans, en récoltant deux points en vertu de sa neuvième place. Il avait réussi le huitième chrono le plus rapide en qualifications.

Daniil Kvyat

Toro Rosso, GP d’Australie 2014 (9e)

Début en GP à l’âge de 19 ans

Le pilote russe a entrepris sa carrière un an plus tôt que son coéquipier actuel, Carlos Sainz, mais c’est au même rang qu’il a rallié l’arrivée pour inscrire lui aussi deux points à son premier Grand Prix. Et comme Sainz, il s’était élancé du neuvième rang sur la grille de départ.

Stoffel Vandoorne

McLaren, GP de Bahreïn 2016 (10e)

Début en GP à l’âge de 24 ans

Le pilote belge est l’un des sept pilotes actifs de la F1 à avoir inscrit­­ un point à son premier Grand Prix. Il est appelé à remplacer Fernando Alonso, indispo­nible après son grave accident subi deux semaines auparavant à Melbourne. Au Grand Prix de Bahreïn, deuxième étape de la saison en 2016, il se qualifie au 12e rang et termine l’épreuve au 10e rang pour récolter un point au championnat.

Jolyon Palmer

Renault, GP d’Australie 2016 (11e)

Début en GP à l’âge de 25 ans

Auteur d’une 14e place sur la grille de départ, le jeune Britannique était bien placé pour récolter les deux points d’une neuvième position, mais il a pu résister aux menaces des deux pilotes de l’écurie Toro Rosso (Carlos Sainz et Max Verstappen) en fin de course pour terminer 11e.

Fernando Alonso

Minardi, GP d’Australie 2001 (12e)

Début en GP à l’âge de 19 ans

L’Espagnol a effectué des débuts modestes en F1 avec la petite écurie Minardi, habituée à rouler en queue de peloton. Peu importe­­, après une qualification mitigée (19e rang sur la grille de départ), il a rallié l’arrivée à une honorable 12e place à Melbourne.

Valtteri Bottas

Williams, GP d’Australie 2013 (14e)

Début en GP à l’âge de 23 ans

Au volant d’une Williams mal née, le Finlandais obtient le 16e rang en qualifications, quand même devant­­ son coéquipier Pastor Maldonado­­ à Melbourne. Il ne fera guère mieux en course, ralliant l’arrivée à la 14e place sans éclat.

Niko Hulkenberg

Williams, GP de Bahreïn 2010 (14e)

Début en GP à l’âge de 22 ans

Après s’être qualifié à la 14e place, l’Allemand a connu un premier Grand Prix sans coup d’éclat lorsqu’il a mené sa Williams à la 14e place.

Romain Grosjean

Renault, GP d’Europe 2009 à Valence (15e)

Début en GP à l’âge de 23 ans

C’est à bord d’une Renault, en remplacement de Nelson Piquet jr, que le pilote français a fait ses débuts en F1 au Grand Prix d’Europe, présenté dans les rues de Valence, en Espagne. Qualifié 14e, il terminera l’épreuve au 15e rang.

Esteban Ocon

Manor, GP de Belgique 2016 (16e)

Début en GP à l’âge de 19 ans

Grand espoir du sport automobile français, Esteban Ocon a eu le privilège­­ de disputer son premier Grand Prix au majestueux­­ circuit de Spa-Francorchamps en août dernier. Mais, au volant d’une monoplace de l’écurie Manor, qui n’a pas renouvelé son engagement en F1 en 2017, il a dû se contenter de la 16e place, après s’être élancé du 18e rang au départ.

Pascal Wehrlein

Manor, GP d’Australie 2016 (16e)

Début en GP à l’âge de 21 ans

Au volant d’une Manor, l’Allemand s’est qualifié dernier à son Grand Prix inaugural et ne terminera qu’à la 16e place, alors que les six autres pilotes derrière lui n’ont pas rallié l’arrivée.

Daniel Ricciardo

HRT, GP de Grande-Bretagne 2011 (19e)

Début en GP à l’âge de 22 ans

Daniel Ricciardo a connu des débuts­­ modestes et pour cause, c’est l’écurie HRT, aujourd’hui disparue­­, qui lui a offert une première chance en F1 au Grand Prix de Grande-Bretagne en 2011. Qualifié­­ 24e et dernier sur la grille de départ, il profite de quelques abandons devant lui pour se hisser­­ à la 19e place à l’arrivée.

Lance Stroll

Williams, GP d’Australie 2017 (abandon)

Début en GP à l’âge de 18 ans

Le Canadien né à Montréal, plus jeune pilote du peloton cette année en F1, a connu une entrée en matière difficile dans la discipline-reine du sport automobile. Après une troisième séance d’essais­­ libres bousillée à la suite d’un contact avec un muret de protection, il a signé son pire chrono du week-end en qualifications (19e temps le plus rapide sur les 20 inscrits) et a été relégué à la dernière place sur la grille de départ­­ suite à un changement de boîte de vitesses. En course, après un bon départ, il est contraint à l’abandon au 46e tour en raison d’ennuis de freins.

Max Verstappen

Toro Rosso, GP d’Australie 2015 (abandon)

Début en GP à l’âge de 17 ans

Le jeune prodige des Pays-Bas n’a pas rallié l’arrivée, le moteur Renault de sa Toro Rosso ayant rendu l’âme au 33e tour, alors qu’il occupait la neuvième place à Melbourne. Il s’était qualifié à la 12e place sur la grille de départ qui ne comportait que 17 voitures après les forfaits de Bottas, Will Stevens et Robert Mehri avant la course.

Marcus Ericsson

Caterham, GP d’Australie 2014 (abandon)

Début en GP à l’âge de 23 ans

C’est au volant d’une monoplace de l’écurie Caterham, autre formation disparue du paysage de la F1, que le Suédois a effectué ses débuts modestes qui se sont soldés par un abandon à la mi-course à Melbourne, après une 20e place sur la grille de départ.

Sergio Pérez

Sauber, GP d’Australie 2011 (disqualification)

Début en GP à l’âge de 21 ans

Ses débuts prometteurs, où il a terminé son premier Grand Prix à Melbourne à la huitième place, seront effacés à la suite de l’inspection d’après-course. Des techniciens ont décelé que l’aileron arrière de sa Sauber était illégal. Le Mexicain, tout comme son coéquipier, Kamui Kobayashi, classé immédiatement devant lui, sera disqualifié.

Felipe Massa

Sauber, GP d’Australie 2002 (abandon)

Début en GP à l’âge de 20 ans