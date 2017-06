La NASA dévoile un véhicule martien habité

Contrairement aux petits véhicules robots inhabités conçus et envoyés pour explorer la planète Mars, ce prototype de rover martien habité élaboré par la prestigieuse NASA peut transporter quatre astronautes et un petit laboratoire dans sa partie arrière.

Cependant, la NASA qui a dévoilé ce prototype au centre spatial Kennedy dit que ce véhicule servira surtout à des fins éducatives pour encourager les générations actuelles et futures à explorer la planète voisine. Si, dans sa forme actuelle, il n’a aucune chance de fouler le sol martien, la NASA indique que quelques éléments qui composent ce rover pourraient être utilisés pour une expédition habitée sur Mars.

Le prototype de rover martien a été conçu par les frères Parker qui sont largement connus pour leurs réalisations de véhicules futuristes comme la moto Tron du film Tron : Legacy et la Batmobile dans The Dark Knight. Il leur a fallu seulement cinq mois pour concevoir et construire ce rover.

Ce dernier est mû par des moteurs électriques alimentés par une batterie 700 V elle-même alimentée par des panneaux solaires