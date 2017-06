La Sûreté du Québec lance son nouveau site web, en ce jeudi matin, et propose plusieurs nouveautés, telles qu’un moteur de recherche plus efficace et quatre nouveaux comptes Twitter régionaux.



Cette refonte du site Internet vise à mieux répondre aux besoins des citoyens, l’ancien – datant de 2008 - ne reflétant plus l’organisation, selon la SQ.



«La SQ veut être à l’avant-garde et offrir aux citoyens un service de qualité et faciliter le partage de l’information», indique Christine Coulombe, porte-parole à la SQ.



Outre le nouveau moteur de recherche et les nouveaux comptes Twitter, les utilisateurs pourront utiliser un nouvel outil plus efficace pour le repérage de l’information, ainsi qu’une mise à l’avant-plan des sections les plus consultées.

Le nouveau site met aussi à l’avant-plan le travail des policiers, tant en gendarmerie qu’aux enquêtes avec de nombreuses images et vidéos.

Les quatre nouveaux comptes Twitter régionaux, qui diffuseront les actualités locales des districts nord, sud, est et ouest permettront aux citoyens et médias locaux de suivre les actualités policières de leur région.

«Les gens sont de plus en plus sur les médias sociaux, on évolue en même temps que la technologie. On a voulu créer de nouveaux outils pour que le partage des informations se fasse le plus efficacement possible», termine la porte-parole.



C’est la Direction des communications et des relations internationales qui a eu le mandat d’effectuer la refonte du site, dans le cadre d’un appel d’offre. Le travail a été effectué par l’équipe des communications institutionnelles et du protocole, en collaboration avec la firme Pardesing.



La SQ n’est pas en mesure de ventiler les coûts engendrés par la création de ce nouveau site.