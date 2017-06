Le Québec de la cruauté impunie

Je sais que les municipalités ont une grande marge de manœuvre pour l’édiction de règlements (souvent stupides et irrationnels) au sujet des chiens. On n’a qu’à regarder le Montréal du maire Coderre qui a embarqué dans l’hystérie anti-pitbulls!

Les gens violents qui, en ce moment, adoptent et rendent cinglés des pitbulls, si cette loi se concrétise, changeront alors tout bonnement de race de chien, et le problème demeurera entier. Il y aura toujours autant, sinon plus, d’attaques et d’enfants défigurés.