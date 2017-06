Le tramway d’Anne Guérette

La chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, goûte à son tour aux difficultés qu’a éprouvées le maire Labeaume pour faire valoir son Plan de mobilité durable, et dont la pièce maîtresse, un SRB qu’il n’a pas su défendre, a occulté tout le reste.

«On commence à vous connaître [les médias]», a-t-elle lâché, déçue, mais pas étonnée que sa pièce maîtresse, une solution à moyen terme, ait détrôné toutes les mesures à court terme et la vision d’ensemble, lors de la couverture du congrès de DQ la semaine dernière.

Chez DQ, le SRB a été remplacé par un tramway électrique qui pourrait être réalisé en différentes phases, explique-t-elle. La première consisterait en un tronçon «réaliste» de 500 M$ qui passerait entre Sainte-Foy et la colline parlementaire, plutôt que sur le boulevard Charest, comme le préconise le maire Labeaume.

Ce dernier a imposé ce tracé, qu’il a choisi en fonction de la spéculation immobilière, soutient-elle. Il part sur de fausses prémisses pour essayer de faire peur au monde, en excluant la possibilité de réduire les voies de circulation automobile à certains endroits. Ce qu’elle croit tout à fait raisonnable de faire grâce à un nouvel équilibre qu’apporterait le tramway.

Base du parti

Par ailleurs, Mme Guérette se défend bien d’avoir laissé tomber la base de son parti en se prononçant en défaveur du SRB ce printemps. Elle soutient avoir pris position dès la course à la chefferie, et, par conséquent, que les gens du parti l’ont choisie en toute connaissance de cause.

Dans les faits, sa position n’était pas aussi claire pendant la course à la direction. En entrevue au Soleil, à la fin de novembre, elle affirmait que la preuve n’était pas faite que c’était le bon projet. Quelques jours plus tard, en entrevue avec Le Journal, elle se disait plutôt convaincue qu’on pouvait arriver à une adhésion forte autour du SRB en consultant davantage.

C’est plutôt en avril dernier qu’elle a promis la mort du SRB si elle est élue mairesse. Une position qui n’a pas fait l’unanimité parmi ses troupes, qui n’avaient pas été informées de cette sortie, selon ce qu’avait déclaré Paul Shoiry lorsqu’il avait démissionné pour siéger comme indépendant.

Par rapport aux solutions à court terme proposées dans le «plan de mobilité urbaine intégrée» de DQ, on trouve une dizaine de mesures clés qui s’apparentent à mon sens à ce qu’on trouve déjà dans le plan de mobilité. Elle reconnaît d’ailleurs qu’on ne peut réinventer la roue.

Mme Guérette revient avec son intention d’investir 200 M$ de plus sur quatre ans dans le RTC, qui s’ajouteraient aux 300 M$ déjà annoncés jusqu’en 2019. Elle propose notamment de créer des liens rapides plus fréquents entre le nord et le sud et de développer des liens croisés qui campent trois pôles majeurs de destination, soit Sainte-Foy, le centre-ville et Lebourgneuf.

DQ mettrait aussi sur pied un Bureau de la mobilité intégrée qui travaillerait de concert avec les municipalités de la CMQ, de la Rive-Sud, mais aussi de la couronne nord. «Il faut travailler en collaboration constructive», fait-elle valoir.

Formule gagnante

J’ai retrouvé chez Anne Guérette, lors de cette rencontre, mardi, la même énergie qui l’habitait pendant sa campagne pour la chefferie de DQ. Plus posée, elle était bien préparée et était en contrôle.

C’est cette dynamique qui l’a menée à la victoire lors de cette course, et qu’elle devrait s’employer à conserver jusqu’à l’élection. Maintenant que les courants contraires ont tous quitté le bateau, ça devrait être plus facile de garder le cap.