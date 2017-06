Le Wild n’a pas négocié avec Mikael Granlund et Nino Niederreiter

Le Wild du Minnesota n’a toujours pas amorcé les négociations avec les joueurs autonomes avec compensation Mikael Granlund et Nino Niederreiter.

C’est du moins ce qu’a rapporté le «Minneapolis Star Tribune», jeudi.

Le directeur général Chuck Fletcher a pourtant laissé savoir qu’il aimerait les garder avec l’équipe.

«Nous allons essayer de nous entendre avec les deux joueurs, mais nous ne contrôlons pas tout. Nous avons besoin d’espace sous le plafond salarial», avait-il dit le mois dernier.

Les deux attaquants ont connu la meilleure saison de leur carrière en 2016-2017. Granlund a récolté 69 points, dont 26 buts, tandis que Niederreiter a amassé 25 buts et 32 aides pour 57 points. Les deux attaquants tenteront de négocier une augmentation de salaire. À leur dernière année de contrat, Granlund et Niederreiter touchaient respectivement 3 millions $ et 2,66 millions $ sur la masse salariale de leur club.

À l’heure actuelle, 15 joueurs du Wild ont déjà un contrat en prévision de la prochaine campagne, pour un total de 61,5 millions $. Le plafond salarial a été fixé à 73 millions $ et cela laisse donc peu de marge de manœuvre au Wild.

Fletcher souhaite garder ses deux jeunes joueurs de premier plan, mais à cause de leur succès et du plafond salarial, il aura possiblement un choix à faire. Selon le réseau Sportsnet, Niederreiter «semble de plus en plus présent dans les discussions. Avec le repêchage d’expansion et le plafond salarial, des équipes se demandent s’il pourrait être disponible».