Les coups de cœur de Mathieu Baron

De comédien à animateur, Mathieu Baron fait partie des étoiles montantes du star système québécois. Cet été, celui qui incarne Marco Choquette dans la série Unité 9, partagera son temps entre la ville et les chalets. De plus, l’ex-candidat de la téléréalité Loft Story se décrit comme un grand épicurien et un passionné des sports. Voici donc les adresses coups de coeur partout en ville, de l’entremetteur à l’émission Coup de Foudre.

Le restaurant ­favori?

Photo tirée de Facebook

Le Piatti à Rosemère. Ce restaurant est ma deuxième ­maison. En fait, ce n’est pas compliqué, je suis souvent là. Ils y font de la cuisine ­italienne. Il y a vraiment de tout, dont leur fameuse pizza four à bois. La pâte est confectionnée maison et sur place. À Montréal, j’adore l’Inferno, qui est situé dans la Petite-­­­­­­Italie. Nick, le propriétaire est un bon ami. C’est un vrai passionné de la restauration. La bouffe est aussi excellente.

Un endroit où ­prendre un verre?

Photo tirée de Facebook

Le Pullman sur la rue du Parc. J’adore l’ambiance et le décor. C’est super pour prendre un verre et c’est tout à fait discret. De plus, si tu as un petit creux, tu peux commander des plats que je conseille pour les petits appétits. Sur ce, je vous ­suggère fortement d’y aller prendre un verre, car ce bar à vin est propice pour les longues discussions.

L’activité préférée?

Je suis un grand sportif. Je n’ai malheureusement pas beaucoup de temps, mais lorsque j’en ai, j’adore jouer au golf. Durant quatre heures, une belle journée d’été, je ne ­réponds pas au téléphone et j’en profite. Cela me permet vraiment de décrocher. Je joue aussi au hockey l’hiver, dans une ligue ­formée par l’Union des Artistes. Sinon, je dois dire qu’un souper entre amis fait partie des choses que j’aime le plus dans la vie. Bonne bouffe, bon vin, bonne compagnie, quoi demander de mieux?!

Une adresse secrète à découvrir?

Photo tirée de Facebook

Je vous dirais Le Saint-Jude Espace Tonus, situé sur la rue Saint-Denis. C’est un club privé construit dans une ancienne église. Pas besoin de vous dire à quel point c’est magnifique. De plus, les lieux ­offrent deux expériences, soient le gym et le spa. Il y a même des bains sur le toit, que l’on peut ­accéder, durant les belles journées. J’aime beaucoup aussi que l’on ait accès à des professionnels de la santé. Sur place, il y a des kinésiologues, des nutritionnistes, des entraîneurs et plus encore. C’est mon petit endroit secret en plein coeur du centre-ville.

L’événement culturel le plus couru?

Comme dit précédemment, je suis un grand ­amateur de hockey, je dois donc dire le Centre Bell, lors d’un match des Canadiens de Montréal. Je sais que c’est cliché comme réponse, mais c’est un événement sportif qui représente si bien la vie culturelle de la ville. Pour moi, c’est l’occasion de se réunir entre amis et de se faire une bonne bouffe, juste avant le match.

Une adresse mode pour hommes?

Photo tirée de Facebook

Scotch & Soda. Il s’agit d’une ligne qui est d’origine d’Amsterdam, mais qui cartonne partout dans le monde. J’aime vraiment leurs vêtements contemporains qui mélangent l’intemporel et le style urbain. ­D’ailleurs, j’adore leurs coupes. Il y a même une boutique au Carrefour Laval.

Un événement estival à ne pas manquer?

Photo tirée de Facebook

Je me dois de vous parler du vernissage de Tous Encrés, le 20 juillet prochain. Il s’agit d’un projet pour lequel j’ai participé. On m’a photographié, ainsi que 14 autres personnalités tatouées, pour y créer une super exposition de photos. Tous les profits iront aux jeunes dans le besoin, dont la fondation Dans la rue de Montréal. C’est une bonne cause et c’est une façon pour moi de ­contribuer à la société.

Si j’étais maire de Montréal?

Oh mon Dieu! J’essaierais de créer un ­nouveau poste de coordonnateur de ­travaux routiers. Cette personne en charge s’occuperait de ne pas effectuer tous les ­travaux en même temps. Cela nous éviterait des bouchons de trois heures partout dans la ville. C’est un poste qui serait d’ailleurs très bien rémunéré!

Un mot pour décrire Montréal?

Éclectique!