Les étiquettes

Un succès à la fois, ce n’est pas un but, ni une façon d’approcher le milieu artistique, mais plutôt une philosophie ou encore un modèle de pensée possiblement dicté par les anciens, suivi par ceux en place et adopté par ceux qui consomment.

Si tu as eu du succès dans une discipline quelconque, au Québec, on t’y associera une étiquette d’une façon presque éternelle, voire très contraignante. Il sera probablement difficile de t’en détacher. Alors, ce succès, choisis-le bien... Par contre, à l’opposé, la personne qui se consacre à de nombreux projets dans des disciplines disparates et qui n’attire pas vraiment l’attention sur une discipline en particulier se fera une réputation d’éparpillée. Pauvre elle, elle n’était pourtant que passionnée!

Il n’est pas normal qu’au Québec, nous soyons si enclins à cataloguer certaines personnes de cet étiquetage les restreignant à une seule discipline. Du moins, aux yeux du grand public. Ici, on dirait qu’on a parfois peur de s’avouer admirateurs. Pourquoi ces œillères? Pourquoi ne sommes-nous pas simplement des artisans? Artisans d’une volonté d’exhiber de multiples aptitudes, que celles-ci s’adressent à un petit ou un large public. Moi-même, je me considère parfois victime de cette vision étroite. À titre d’exemple, à force de voir presque quotidiennement Guy Jodoin et Charles Lafortune animer des émissions de variétés, j’embarque considérablement moins dans leurs personnages lorsque je les vois jouer dans une fiction. Quand ça m’arrive, je me haï (mais pas tant que ça, quand même).

Laissons donc la chance au coureur! Bien que chacun ait son rythme, le pire qu’il puisse lui arriver, c’est qu’il trébuche et s’écorche un peu les genoux sur un parcours parfois mesquin et granuleux. Dans ce cas, sa garde rapprochée devra agir à titre de Mercurochrome affectif. Ou, au mieux, le coureur poursuivra sa course suivant une cadence satisfaisante et s’arrêtera possiblement quelques fois afin de retirer des petites roches de sa chaussure. D’ailleurs, on possède tous de ces petites roches dans notre entourage. Il faut savoir les identifier et s’en débarrasser avant le sprint final.

Que t’aimes ou non les personnages, quelques personnalités québécoises ont su réaliser ce que je considère, encore à ce jour, comme étant un exploit, soit faire comme une adolescente qui vole une camisole au Simons, c’est-à-dire : se défaire de l’étiquette.

Tu veux des exemples? Ça tombe bien, j’en ai! (On croirait que c’est arrangé...)

Patrick Huard nous prouve, dans la majorité de ses projets, qu’un homme peut être doté de multiples talents : réalisateur, acteur, scénariste, humoriste, etc. Sans l’ombre d’un doute, Patrick est un modèle de réussite. À une certaine époque, c’était davantage les femmes, mais aujourd’hui, tout semble lui sourire !

Roch Voisine, connu comme étant un excellent auteur-compositeur et interprète, a joué dans la série Lance et compte et a prouvé au Québec qu’il pouvait aussi être un bon comédien! Ok, ok, mauvais exemple...

Marilou Wolfe, quant à elle et selon moi, est aussi un exemple de personnalité qui a su bien doser ses passions : elle est parfois comédienne, d’autres fois animatrice, et aussi réalisatrice. Même qu’un jour, je ne serais pas surpris d’apprendre qu’elle produit une œuvre cinématographique, puisqu’elle a reçu une formation lui permettant d’occuper un tel poste. Pourquoi lui attribuerait-on une étiquette précise, désormais?

Louis Morrissette! Si quelqu’un porte actuellement plusieurs chapeaux, c’est bien lui! Il est producteur, auteur scénique, scénariste, humoriste et bon joueur de hockey (mais pas assez pour payer ses factures). Pourtant, lorsqu’on le présente, on l’appelle désormais par son nom, tout simplement. C’est plutôt rare qu’un animateur lui attribue un titre précis et c’est là, à mon humble avis, une marque de réussite, celle de l’accomplissement d’une polyvalence établie.

Ce qui semble être le point commun entre ces artistes, c’est qu’ils savent bien s’entourer. Ils agissent comme pivot, un centre créatif, et sont déterminés à ce que les choses se passent. C’est le secret d’une réussite bâtie sur un succès à la fois, et ce, selon les aptitudes propres à chacun.

Je trouve encore moins normal qu’un peuple si proche de nous, comme nos voisins de l’autre côté de notre frontière sud, puisse laisser une telle liberté à leurs artistes et même les accueillir en héros lorsqu’ils s’essaient dans une discipline qui n’est pas la leur, originellement. Justin Timberlake, en plus d’un chanteur et multi instrumentiste incroyable, est un excellent acteur ! Elizabeth Stamatina Fey, mieux connue sous le nom de Tina Fey, touche à tous les aspects de ses œuvres, que ce soit devant ou derrière la caméra, Donald Glover a.k.a Childish Gambino, tout comme l’ancien membre des NSYNC, enchaîne les succès musicaux et cinématographiques. Cette ouverture d’esprit que nous ne ressentons toujours pas au Québec se serait-elle perdue quelque part sur la 95 ?

Présentement, au sein de mon petit milieu, je suis étiqueté «auteur» mais, récemment, j’ai été sélectionné sur l’émission Code G à Vrak. C’est un bien bel imprévu dans mon parcours. Alors, que deviens-je? L’auteur qui se prend pour un chroniqueur? De plus, l’été dernier, j’ai enregistré un single qui pourrait possiblement bien être partagé en ligne. Que deviendrais-je cette fois? L’auteur qui se prend pour un compositeur et interprète? Oui, j’me prends pas mal... (dit de même...), mais, en fait, je ne me prends pas tellement au sérieux, et ça, c’est important. Comment vais-je jongler avec ces étiquettes, si étiquette il y a toujours? Moi-même, je ne le sais pas...

Le passage devant la caméra demeure une surprise, mais cela a certainement chamboulé ma vision de mon avenir rapproché. J’apprends peu à peu à vivre avec le regard des autres, ce qui est tout nouveau pour moi. Je réalise une partie d’un rêve que jamais je n’avais envisagé m’arriver, et c’est le prix à payer. Il est certain que toutes les personnes qui créent s’exposent à la critique du maladroit, mais toute personne qui ne crée pas s’enferme dans un carcan susceptible de tuer l’expression de soi. Affirme-toi bonhomme ! Ça ne peut que t’aider à bien te sentir, ainsi qu’à prendre conscience du talent des gens qui t’entourent, de près ou de loin.

En vérité, je n’ai maintenant qu’un seul rêve sur le plan carrière, c’est de créer ce dont j’ai envie et qu’on me sacre patience avec ça. Tant mieux si ça paye. Cependant, il me faut dormir encore un peu et ce rêve viendra peut-être. Du moins, il faut y croire et travailler pour. D’ailleurs, en passant, je dors encore beaucoup plus que mon argent...

Enfin, les étiquettes ne devraient être utiles que dans les magasins, avec des chiffres qui t’indiquent clairement ce que c’est et ce que ça coûte. L’artiste ne sait pas réellement ce qu’il est et encore moins ce qu’il coûte, croyez-moi. Mais chose certaine, il n’en coûte rien d’essayer.

Je cherchais une fin moins cheezy, mais je n’ai rien trouvé. Désolé, ça va être ça... après tout, j’fais c’que j’veux et sacrez-moi patience avec ça! ;)