Les Flames trop importants pour quitter

S’il admet que les Flames devront tôt ou tard régler leurs différends avec la ville de Calgary sur la construction d’un nouvel amphithéâtre, Dan Mason, un professeur en administration sportive de l’Université de l’Alberta, estime toutefois que les chances de voir l’équipe quitter son marché demeurent minuscules.

M. Mason a développé au fil des ans une expertise pointue concernant le développement de projets d’arénas. Il a même été impliqué dans diverses négociations entre des villes et des franchises sportives en Amérique du Nord à titre de consultant, notamment à Edmonton dans les dernières années.

Selon lui, la plus récente menace des Flames, venue des canons de Brian Burke, doit être prise avec un énorme grain de sel.

«Le marché de Calgary a trop de valeur pour la LNH et les Flames ont trop de valeur pour Calgary, donc il y a beaucoup de tactiques de négociations derrière ça», a-t-il constaté, en entretien téléphonique avec Le Journal.

«Est-ce que je pense qu’il y a une mince possibilité que les Flames aboutissent à Québec? Ce n’est pas totalement impossible, mais Calgary est tellement importante pour la Ligue nationale que celle-ci serait réticente à sortir une équipe d’un marché aussi solide», a-t-il continué.

Pas comme à Edmonton

Pour le spécialiste, la ville de Calgary a les atouts pour tenir son bout dans les négociations avec les Flames. Ce n’était pas le même contexte pour la ville rivale en Alberta.

«Edmonton était intéressée à rediriger l’activité économique vers son centre-ville. La logique derrière l’injection de fonds publics était que cet aréna servirait de catalyseur pour d’autres développements économiques. Calgary n’a pas les mêmes besoins, car son centre-ville est déjà très vibrant et par conséquent, elle ne sent pas le même besoin de payer.»

Mentalités différentes

Quant au fait que Brian Burke ait laissé entendre que les franchises sportives américaines bénéficient de plus de support des autorités publiques dans le développement de leurs infrastructures, M. Mason a acquiescé.

«Il y a une différence fondamentale entre la mentalité américaine et canadienne pour ce qui est du financement des arénas. Les villes américaines en veulent moins aux athlètes et aux propriétaires d’équipes d’empocher autant d’argent. Au Canada, il y a plus de résistance quant à l’utilisation de fonds publics pour servir des entreprises privées».