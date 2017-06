Les paddocks vont manquer à Ricciardo

Les paddocks du circuit Gilles-Villeneuve ont besoin d’une cure de rajeunissement et les travaux commenceront après la saison 2018 du Grand Prix du Canada. Parmi ceux qui seront nostalgiques, il y a Daniel Ricciardo.

Le pilote de Red Bull a livré ses états d’âme sur la qualité des installations actuelles.

«À un certain point, elles vont me manquer, a indiqué Ricciardo, jeudi, lors d’un point de presse. J’aime bien la proximité entre les écuries.

«Il y a aussi la présence du bassin, situé derrière nous, qui est intéressante même si je n’y ai jamais nagé.»

Par la suite, il a fait savoir ce qu’il aimait moins des paddocks montréalais.

«Les installations sont un peu petites, a-t-il dit. S’ils construisent quelque chose de plus grand, ça serait une bonne chose.»

La facture des nouveaux paddocks s’élèvera à 52 millions $ et sera assumée entièrement par la Ville de Montréal.

Les freins, la clé

À Montréal, les Red Bull auront de la difficulté à rivaliser avec les Ferrari et les Mercedes dans les longues lignes droites.

Toutefois, Ricciardo estime que sa monoplace pourrait se démarquer sur le plan du freinage. Et au circuit Gilles-­Villeneuve, cela pourrait lui permettre d’obtenir un certain succès.

«On s’est très bien débrouillés dans ce domaine, notamment à Monaco, a-t-il souligné. La voiture réagit aussi bien à la sortie des virages.

«J’aime la course de Montréal et c’est mon type de piste, qui peut être complexe à certains moments. Pour ce qui est de la météo, j’espère qu’elle sera plus clémente que l’an dernier, alors qu’il faisait très froid.»