Les revenus et bénéfices de Stingray progressent au quatrième trimestre

MONTRÉAL – Le fournisseur de services musicaux Stingray Digital a annoncé jeudi des revenus en hausse à son quatrième trimestre tout comme ses profits.

Pour le trimestre clos le 31 mars dernier, la compagnie montréalaise a déclaré un bénéfice net de 4,6 millions $ ou 0,09 $ par action comparativement à 3,2 millions $ ou 0,06 $ par action, l’an dernier.

Sur la même période de trois mois, les revenus ont atteint 26,5 millions $, en hausse de 3, 3 comparativement à 2016. L’entreprise explique cette hausse par les acquisitions de Classica et des chaînes de Bell, en plus de la croissance sur les marchés internationaux.

Pour l’ensemble de l’exercice, les revenus de l’entreprise dirigée par Eric Boyko ont atteint la barre des 100 millions $ pour la première fois en s'établissant à 101,5 millions, en hausse de 12,8 % par rapport à 2016.

«Nous sommes très heureux d’avoir franchi la barre symbolique des 100 millions de dollars en produits pour l’exercice, ce qui, plus important encore, contribuera à accroître la portée de notre modèle d’affaires et améliorera notre capacité de livrer concurrence et de consolider notre industrie», a déclaré Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray.

Baisse du bénéfice pour l’année 2016-2017

Pour l’ensemble de l’année 2016-2017, le bénéfice net a diminué, passant de 13,9 millions $ ou 0,29 $ par action l'année précédente à 10,7 millions $, ou 0,21 $ par action.

«Dernièrement, nous avons annoncé l’acquisition de la société israélienne Yokee Music Ltd [...] Il s’agit de notre plus importante acquisition grand public à ce jour et nous sommes enchantés du potentiel de croissance de ces applications au sein de notre plateforme complémentaire», a ajouté M. Boyko.

Jeudi, l’entreprise a annoncé l’inclusion à l’offre de chaînes télévisées d’Amazon aux États-Unis de Stingray Classica, Stingray DJAZZ et Stingray Karaoke.

«La position privilégiée des chaînes Amazon ouvrira certainement de nouveaux secteurs du marché pour le contenu de Stingray», a mentionné M. Boyko.