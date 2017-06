Médecin radié trois mois: il n’avait pas diagnostiqué une femme enceinte

Un gynécologue qui n’avait pas reconnu qu’une femme était enceinte de 21 semaines et qui a procédé à une biopsie qui a mené à la mort du bébé, sera radié trois mois.

La décision vient d’être rendue par le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (CMQ).

Il a plaidé coupable

« Le Conseil ne peut passer sous silence que la crédibilité du médecin et de la profession est remise en cause par les omissions de l’intimé et la confiance du public est grandement atteinte », lit-on dans le jugement.

Médecin à Lévis, le docteur Dansereau avait plaidé coupable aux quatre chefs d’infractions déposés contre lui, en novembre 2016.

«Ça fait trois ans que j’ai ça dans la tête, ça m’a causé énormément de stress», avait témoigné le Dr Benoit Dansereau devant le Collège.

Les faits remontent au 3 mai 2012, après qu’une dame de 48 ans, dont l’identité est protégée, l’ait consulté à la clinique de St-Romuald pour des douleurs au ventre.

L’obstétricien-gynécologue avait noté un «gonflement abdominal», et que les menstruations remontaient à cinq mois, mais n’a pas procédé à un test de grossesse.

En fait, le docteur a conclu à un problème intestinal et a procédé à une biopsie, selon la poursuite civile déposée en 2014.

Une semaine plus tard, la patiente s’est présentée en douleur à l’urgence de l’hôpital de Lévis. On lui a appris qu’elle était enceinte de 22 semaines d’un fœtus vivant.

Bébé mort-né

Or, la biopsie exécutée par le Dr Dansereau avait causé la perte du liquide amniotique. La dame a finalement accouché d’un bébé mort-né, selon la poursuite.

Selon le jugement, le Comité de mortalité périnatale établit «un lien de causalité entre la biopsie de l’endomètre de la patiente et la rupture des membranes qui a amené la perte du liquide amniotique».

Rythme «effréné»

Par ailleurs, le Dr Dansereau a aussi plaidé coupable à deux chefs d’infraction dans un autre dossier. Selon le syndic, ce dernier avait un rythme de travail «effréné», et voyait jusqu’à 10 patientes à l’heure.

Il s’était d’ailleurs engagé auprès du Conseil à réduire son rythme.

Le gynécologue sera radié à compter de demain, puisqu’il avait renoncé à son droit d’appeler du jugement.