Pas de ma faute, dit le proprio

Certains automobilistes ont dû attendre plus d’une heure et demie dans le secteur du pont Mercier avant de pouvoir entrer sur l’île hier matin. Des retards dans des travaux ont fait en sorte que seulement une voie était ouverte en direction de Montréal, et ce, jusqu’à 6h30, soit une heure et demie de plus que ce qui était prévu. L’importante circulation a mis de la pression sur les autres ponts, qui se sont rapidement retrouvés congestionnés à leur tour.