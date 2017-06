Perreau et la lune 10 ans plus tard

Il y a 10 ans, le spectacle Perreau et la lune, de Yann Perreau et Alex McMahon, a marqué les esprits. C’est pour souligner ce 10e anniversaire que les deux musiciens ont décidé de se réunir pour une courte tournée, qui passera vendredi soir aux FrancoFolies.

«C’est Alex qui m’a parlé du 10e anniversaire, il y a cinq ou six mois, dit Yann Perreau. Il m’a dit que ce serait le fun de renouer avec ce spectacle. Quand on s’est recroisés, au printemps, on a décidé d’aller de l’avant et on l’a proposé aux Francos.»

En peu de temps, d’autres diffuseurs à travers la province ont été mis au courant. Le duo a maintenant une dizaine de représentations de Perreau et la lune prévues au calendrier.

«Il y avait une demande et on ne le savait pas! dit Yann en riant. Ce show-là a beaucoup plu. Et ç’a bien vieilli. Ce n’est pas du réchauffé, ni du nostalgique.»

Dans cette version 2017 de Perreau et la lune, Yann Perreau et Alex McMahon referont intégralement le concert qu’ils ont présenté il y a une décennie.

Tournant

Presque une centaine de spectacles de Perreau et la lune avaient été présentés en 2007, dont 23 en Europe. Un DVD et un disque audio avaient aussi été enregistrés à la fin de l’année, au Théâtre de Quat’Sous.

«J’avais fait deux tournées rock avant celle-là, dit Yann Perreau. Cette fois-ci, les gens pouvaient entendre mes “tounes” dénudées. Ça donnait une tout autre couleur. Il y avait aussi un aspect théâtral où je déconnais et j’emmenais le monde dans un univers un peu parallèle. Il y avait un côté cabaret et une complicité avec Alex.»

Pour Yann Perreau, la tournée de Perreau et la lune a été un tournant dans sa carrière. «C’est là que j’ai rencontré vraiment Alex McMahon et que l’amitié s’est créée entre nous deux. Après, nous avons fait ensemble le disque Un serpent sous les fleurs, qui a été un succès populaire. C’est là que j’ai pris mon envol.»

► Yann Perreau présentera son spectacle Perreau et la lune vendredi soir à 20 h 30, à la Cinquième Salle de la Place des Arts.