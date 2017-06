Quand Pirelli y met toute la gomme

La F1 est le summum du sport automobile, Pirelli ne lésine pas sur les moyens pour satisfaire aux besoins des dix écuries du plateau.

Pour se conformer à la nouvelle règlementation en vigueur pour la saison 2017, le fournisseur exclusif de pneus en F1 a dû revoir la conception de ses gommes.

Ainsi, Pirelli a élaboré des pneus plus imposants (de l’ordre, en moyenne, de 25 %) dans le but principal d’améliorer la performance des monoplaces et de raviver le spectacle sur la piste.

Le pneu avant est passé de 245 à 305 mm, alors qu’à l’arrière son gabarit a augmenté de 80 mm (de 325 à 405 mm).

Cela dit, ce n’est pas uniquement la dimension qui a changé, mais aussi la structure des pneus, qu’on souhaite voir se dégrader moins rapidement que dans le passé.

Cinq types de pneus lisses seront proposés pour le revêtement sec (ultra tendre, super tendre, tendre, médium et dur) et deux autres­­ (intermédiaire et pluie) pour un circuit­­ détrempé.

Pirelli proposera aux équipes ses trois types de gommes les moins dures pour le Grand Prix du Canada, soit les ultra tendres, les super tendres et les tendres. Le composé obligatoire en Q3 sera les ultra tendres, alors qu’en course, les équipes n’auront pas le droit d’utiliser uniquement­­ les gommes super tendres­­ et tendres.

Pirelli en 2016

Pneus fournis au total en 2016 : 42 792

28 188 lisses

14 604 intermédiaires ou pluie

Total de pneus recyclés : tous

Plus grand nombre de kilomètres parcourus pour chaque gomme en 2016 :

Dure : 759 km (Daniel Ricciardo, Red Bull)

Médium : 3597 km (Valtteri Bottas, Williams)

Tendre : 6566 km (Sergio Perez, Force India)

Super tendre : 4598 km (Valtteri Bottas, Williams)

Ultra tendre : 2052 km (Nico Rosberg, Mercedes)

Intermédiaire : 444 km (Jenson Button, McLaren)

Pluie : 523 km (Lewis Hamilton, Mercedes)

Nombre total d’arrêts au puits en 2016: 933

Moyenne de 44,4 par course

Moyenne de 2,01 par pilote

Plus grand nombre d’arrêts au puits pendant une course : 66 au Grand Prix de Chine

Moins grand nombre d’arrêts au puits : 26 au Grand Prix de Russie

Nombre de dépassements en 2016 : 866, pour une moyenne de 41,2 par course

Plus de dépassements en course : 128 au Grand Prix de Chine

Moins de dépassements en 2016 : 10 au Grand Prix de Hongrie

Pilote ayant effectué le plus de dépassements en 2016 : Max Verstappen (78)

Pilote ayant effectué le plus de dépassements pendant une course : Lewis Hamilton (18) au Grand Prix de Chine

Course la plus longue de la saison 2016 : Grand Prix du Brésil : 3 h 1 min, 1,335 s

Course la plus courte : Grand Prix d’Italie : 1 h 17 min, 28,089s

Vitesse moyenne la plus rapide pour la durée d’une course en 2016 : 237,558 km/h (Nico Rosberg, au Grand Prix d’Italie)

Vitesse la plus élevée atteinte en course : 372,5 km/h (Valtteri Bottas, au GP du Mexique)

Pilote ayant inscrit le plus grand nombre de meilleurs tours en course : Lewis Hamilton avec 15

Pilote ayant mené le plus de tours en 2016 : Lewis Hamilton avec 566

