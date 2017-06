[QUIZ] Connaissez-vous bien la Formule 1?

Le Grand Prix devrait attirer de nombreux visiteurs encore cette année. Parmi eux, plusieurs semblent davantage attirés par le glamour des festivités plutôt que par le vrombissement des bolides.



Toutefois, malgré tout le clinquant des cérémonies du Grand Prix et son côté jet-set, de vrais amateurs se passionnent pour la course automobile.



Des mordus pour qui la Formule 1 représente beaucoup plus que les albums de Jacques Villeneuve ou la tête de Bernie Ecclestone.



Faites-vous partie de ces mordus?

À vous de le prouver avec notre quiz sur la Formule 1!