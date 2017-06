Robby va écrire en français

Après cinq années à travailler d’arrache-pied pour se faire un nom à Nashville, Robby Johnson revient se ressourcer chez nous. «Ça fait du bien», lance le chanteur country qui amorce bientôt une série estivale de 11 concerts au Québec.

Rencontré à Québec juste avant d’amorcer les répétitions en vue du premier concert de sa tournée québécoise, le 10 juin, à Saint-Anselme, Johnson a même révélé qu’il allait profiter de ce séjour à la maison pour commencer à écrire des chansons en français.

«J’ai le goût de parler à mon monde, dans ma langue», a confié l’artiste beauceron.

Ce temps de ressourcement, qui permettra à toute la petite famille de reconnecter avec ses racines, lui donnera du recul par rapport à l’enregistrement de son second album américain. Prévue pour l’automne, la sortie du successeur de Don’t Look Back a été repoussée jusqu’à 2018. Johnson avoue que la gestation est plus difficile.

«Le premier, tu t’amuses et t’explores. Le second est un statement. Je veux créer mon style», lance-t-il.

Écrire pour lui

Si plusieurs questions demeurent donc sans réponses, il est clair dans la tête de Robby Johnson qu’il sera davantage impliqué dans la composition des chansons. Il en a d’ailleurs six ou sept de prêtes pour son prochain album.

«J’aime mieux livrer les chansons que j’écris», dit-il.

Sur son premier album, le Québécois s’était fait offrir des chansons par des artistes country aussi réputés que Sam Hunt et Shane McAnally (qui a écrit pour Lady Antebellum, entre autres).

«On s’est rendu compte que des noms, ça ne donne pas automatiquement le succès», observe Pier-Anne Lachance, la femme et complice professionnelle de Robby Johnson.

Le 17 juin, Johnson va vivre un trip de star lorsqu’il sera à l’affiche de deux concerts le même soir. Il chantera d’abord au Centre Bell au début du spectacle de l’humoriste P.A. Méthot. Dès la fin de sa prestation, il sautera dans un hélicoptère et volera jusqu’à Ayer’s Cliff, où il se produira en soirée.

Sa tournée québécoise passera ensuite par Rimouski, Percé, Saguenay, Saint-Honoré et Saint-Elzéar pour se conclure au Festival de Saint-Tite, le 8 septembre.