Six champions du monde au premier GP du Canada

Après avoir accueilli la F1 pour des épreuves hors championnat durant six ans, le circuit de Mosport, en Ontario, a été le théâtre du premier Grand Prix du Canada en 1967.

L’Australien Jack Brabham, sacré champion du monde pour la troisième fois l’année précédente, a remporté une victoire sans équivoque sous la pluie, devant­­ son coéquipier Denny Hulme, qui allait lui succéder à titre de nouveau monarque de la F1 au terme de la saison 1967.

Ce fut donc un doublé pour l’écurie fondée par Brabham, alors que l’Américain Dan Gurney, sur Eagle, s’était classé troisième, même s’il avait rallié l’arrivée... à un tour des meneurs­­.

Derrière lui, Graham Hill avait, lui, concédé deux tours au gagnant­­!

Deux Canadiens inscrits

Cette première épreuve officielle en sol canadien a vu la présence de six champions du monde (ou en devenir) sur la grille de départ parmi les 19 engagés, puisque, à part Brabham, Hulme et Hill, Jim Clark, Jochen Rindt et Jackie Stewart ont aussi participé à cette course inaugurale.

Eppie Wietzes a été l’un des deux pilotes canadiens à prendre le départ de la course, mais il été disqualifié après que les officiels eurent déterminé qu’il avait obtenu­­ de l’assistance «extérieure» illégale alors qu’il était en panne sur le circuit.

L’autre, Al Pease, a terminé l’épreuve, mais à... 43 tours du vainqueur, après avoir éprouvé des ennuis de batterie qui l’ont forcé à effectuer trois arrêts prolongés­­ dans les puits de ravitaillement­­.

C’est en 1977 que le dernier Grand Prix du Canada, remporté par Jody Scheckter, à bord de la Wolf de propriété canadienne, a été disputé à Mosport, après que les autorités de la F1 eurent jugé le circuit non conforme aux normes de sécurité imposées à l’époque.

Un an plus tard, c’est à l’île Notre-Dame que le grand cirque de la F1 s’installait pour la première fois, et pour de bon, à Montréal.

Le millésime 2017 marque donc les 50 ans de la venue de la F1 au Canada, même si, à trois reprises (1975, 1987 et 2009), le Grand Prix du Canada n’y a pas été présenté.

Résultats GP du Canada 1967 Pos Pilote (pays) Écurie Tours 1 Jack Brabham (AUS) Brabham 90 2 Denny Hulme (N.-Z.) Brabham à 1 min 1,9 s 3 Dan Gurney (É.-U.) Eagle 89 4 Graham Hill (G.-B.) Lotus 88 5 Mike Spence (G.-B.) BRM 87 6 Chris Amon (N.-Z.) Ferrari 87 7 Bruce McLaren (N.-Z.) McLaren 86 8 Jo Bonnier (SUI) Copper 85 9 David Hobbs (G.-B.) BRM 85 10 Richard Altwood (G.-B.) Cooper 84 11 Mike Fischer (É.-U.) Lotus 81 Non classé Al Pease (CAN) Eagle 47 Abandons Jim Clark (G.-B) Lotus 69 Jackie Stewart (G.-B.) BRM 65 Chris Irwin (G.-B.) BRM 18 Jochen Rindt (AUT) Copper 4 Disqualifié Eppie Wietzes (CAN) Lotus 69 Non partant Jo Siffert (SUI) Copper Non qualifié Tom Jones (É.-U.) Copper Position de tête et meilleur tour en course : Jim Clark.

Que sont devenus les participants ?

Jack Brabham Photo d'archives Couronné champion du monde à trois reprises (1959, 1960 et 1966), cet illustre Australien­­ est l’un des rares pilotes de F1 à avoir piloté la voiture d’une écurie qui a porté son nom. Il est décédé le 19 mai 2014 à l’âge de 88 ans.

Denny Hulme Photo d'archives Titré l’année où le premier Grand Prix du Canada a été présenté, ce pilote néo-zélandais a remporté huit courses en F1 et accédé au podium à 33 occasions. Le 4 octobre 1992, alors qu’il participait à l’épreuve d’endurance des 1000 kilomètres de Bathurst, en Australie, son bolide ralentit sur la piste et termine sa course contre une glissière de sécurité à faible vitesse. Quand les secouristes arrivent sur place, ils le découvrent inanimé dans son cockpit, victime d’une crise cardiaque fatale à l’âge de 56 ans.

Dan Gurney

Sans conteste, il a été l’un des rares représentants des États-Unis à faire sa marque en F1 où, dans les années 1960, il y a remporté quatre victoires. Il a aussi permis à trois écuries différentes de remporter leur première victoire en F1 à titre de constructeur, soit Porsche (1962), Brabham (1964) et Eagle (1967). Il est aujourd’hui âgé de 86 ans.

Graham Hill Photo d'archives Ce double champion du monde est le seul pilote de l’histoire à avoir remporté ce qu’il est convenu d’appeler la triple couronne en sport automobile­­, soit le Grand Prix de Monaco, les 500 Milles d’Indianapolis et les 24 Heures du Mans. Son fils, Damon, a lui aussi été titré en F1 en 1996. Le 29 novembre 1975, il a perdu la vie à 46 ans dans un accident d’avion lorsque son appareil, dont il était aux commandes, s’est écrasé en Angleterre. L’espoir britannique Tony Brise, qui pilotait pour son écurie en F1, est également mort dans la tragédie­­.

Mike Spence

Ce Britannique a disputé 36 Grands Prix de F1 étalés de 1963 à 1967 sans toutefois remporter la victoire. Il se tue le 7 mai 1968, à l’âge de 31 ans, lors d’un accident­­ survenu au cours des essais préparatoires des 500 Milles d’Indianapolis.

Chris Amon

S’il a été l’un des plus doués de son époque, il n’a jamais accédé à la plus haute marche du podium en 98 participations en F1. Il est mort le 3 août dernier à l’âge de 73 ans.

Bruce McLaren

Il est le fondateur de l’écurie de F1 qui porte toujours son nom. Il a participé à 98 Grands Prix et remporté quatre victoires. Certains se souviendront de sa participation en Série Can-Am, notamment au circuit­­ Mont-Tremblant. C’est d’ailleurs au volant de ses bolides monstrueux qu’il devait trouver la mort, le 2 juin 1970, quand, en testant un prototype à la piste de Goodwood, en Angleterre, il percuta un poste de commissaire. Son décès fut instantané. Il avait 32 ans

Jo Bonnier

Né à Stockholm, en Suède, il a signé une victoire en 104 participations en Grand Prix. Il s’est aussi illustré dans les épreuves d’endurance avant de trouver la mort, le 11 juin 1972, à l’âge de 42 ans, aux 24 heures du Mans.

David Hobbs

Ce Britannique compte 16 présences en F1 à la fin des années 1960 et il signe son meilleur résultat (2e) au Grand Prix de Monaco en 1968. Âgé de 77 ans, il est aujourd’hui­­ analyste à NBC Sports, diffuseur américain de la F1.

Richard Altwood

Après avoir disputé 16 courses en F1, de 1965 à 1969, où son meilleur résultats été une deuxième place au Grand Prix de Monaco en 1968, il oriente sa carrière en courses d’endurance où il remporte les 24 Heures du Mans en 1970. Le Britannique est aujourd’hui âgé de 77 ans.

Mike Fisher

Le Grand Prix du Canada en 1967 a été l’une des deux seules courses de F1 auxquelles il a participé. Il est âgé aujourd’hui de 74 ans.

Al Pease

Né en Angleterre, il obtient sa citoyenneté canadienne quelques années plus tard. Son palmarès en F1 comprend trois participations (dont deux qualifications) au Grand Prix du Canada, de 1967 à 1969. De lui, on retiendra qu’il est le seul pilote de l’histoire de la F1 à avoir été exclu d’un Grand Prix pour avoir roulé trop... lentement. Il est décédé le 14 mai 2014 à l’âge de 92 ans.

Jim Clark Photo d'archives Cet Écossais est considéré, encore aujourd’hui, comme l’un des plus grands pilotes de F1 de l’histoire. En seulement 73 présences, il compte deux championnats du monde (1963 et 1965) et 25 victoires, ainsi qu’une victoire­­ aux 500 Milles d’Indianapolis­­ en 1965. Il perd la vie le 7 avril à l’âge de 32 ans 1968 lors d’une épreuve de F2 au circuit d’Hockenheim, en Allemagne.

Jackie Stewart Photo d'archives Depuis le décès, en mars dernier, de John Surtees, il est, à 77 ans, le doyen des champions du monde de F1. Ce triple­­ champion du monde a disputé son dernier Grand Prix à Mosport en 1973. Il est encore­­ très présent dans le paddock de la F1 à titre d’ambassadeur de commanditaires associés à la discipline. Pour souligner les 50 ans de la F1 au pays, Postes Canada a récemment émis un timbre à son effigie­­.

Chris Irwin

Après une carrière éphémère en F1, où il n’a pris part qu’à dix courses, ce pilote britannique se tourne vers les épreuves d’endurance. Un sérieux­­ accident en 1968, à l’occasion des 1000 km de Nurburgring, en Allemagne, met fin à sa carrière. Il est aujourd’hui­­ âgé de 68 ans.

Jochen Rindt Photo d'archives Vainqueur de cinq courses en 1970, il perd la vie à l’âge de 28 ans sur le mythique circuit de Monza lorsque sa Lotus s’encastre sous un rail de sécurité­­­ dans la fameuse courbe Parabolica. Cet Autrichien est le seul pilote de l’histoire de la F1 à avoir été couronné champion du monde à titre posthume.

Eppie Wietzes

La participation en F1 de ce pilote né aux Pays-Bas, mais naturalisé canadien, se limite à deux présences au Grand Prix du Canada, en 1967 et en 1974. Deux présences qui se sont terminées par deux abandons après s’être élancé en fond de grille. Il est aujourd’hui­­ âgé de 79 ans.

Jo Siffert

Il est l’un des trois pilotes suisses à avoir remporté au moins un Grand Prix de F1 avec Clay Regazzoni et Emmanuel de Graffenried. Au total, il en remportera deux avant de perdre la vie, à 35 ans lors d’une épreuve de F1 hors championnat au circuit de Brands Hatch, en Angleterre. Son bolide prend feu et il meurt asphyxié. On lui a aussi demandé de jouer la doublure de Steve McQueen dans le célèbre film Le Mans.

Tom Jones